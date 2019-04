A SALVAT MAI MULTE VIEȚI. O femeie din Hâncești, aflată în moarte clinică, a donat câteva organe

O femeie din Hânceşti, aflată în moarte cerebrală, a reuşit să salveze mai mai multe vieţi. Copiii pacientei au decis să doneze câteva din organele acesteia, pentru a ajuta alţi oameni să trăiască.

Medicii de la Spitalul Sfânta Treime din Capitală au prelevat de la femeie rinichii, ficatul, piele şi corneea. Cei trei copii ai donatoarei au mers să se întâlnească cu unul dintre beneficiari, iar momentul i-a emoţionat până la lacrimi.



"Sunt extrem de emoţionat. Nu am cuvinte să vă mulţumesc."



Serghei Roşior este unul dintre bolnavii care a primit o a doua şansa la viaţă, după ce a beneficiat de un transplant de rinichi, donator fiind femeia din Hânceşti. Bărbatul are 39 de ani şi povesteşte că a fost nevoit să aştepte mai mulţi ani până s-a găsit un organ compatibil.



"Mă bucur că mai există aşa oameni care sunt de acord, după ce pierd pe cineva drag, să ajute alţi oameni să trăiască. Nu am cuvinte", a spus beneficiarul de transplant, Serghei Roșior.



Marina, Cristina şi Eduard ne-au spus că atunci când au aflat că mama lor, care a suferit un atac cerebral, nu mai poate fi salvată, au decis ca unele dintre organe ar putea fi donate pentru ca alţi oameni să rămână în viaţă.



"Noi am decis să salvăm alte vieţi. Dacă nu am putut-o salva pe mama, măcar pe alţii, aşa o părticică din ea măcar a rămas vie", a spus fiica donatoarei, Cristina Pleteniuc.



"Am hotărât să donăm organele, iar faptul că ei au câte o părticică de la mama, noi mai credem că a rămas şi din ea ceva", a spus fiica donatoarei, Marina Ciobanu.



Transplanturile au decurs cu succes datorită unei echipe de medici profesionişti care au monitorizat tot procesul de la transportarea pacientei de la spitalul din Hânceşti şi până la prelevarea organelor.



"Toate organele au fost transplantate cu brio, cei care le-au primit au supravieţuit şi sunt bine. A lucrat o echipă mare de doctori neurologi, neurochirurgi, medici intensivişti generalişti, iar tot momentul a fost susţinut de echipa de la terapie intensivă", a spus coordonator de transplant Spitalul "Sfânta Treime", Cornelia Guțu.



De la începutul acestui an, în Moldova s-au efectuat 18 transplanturi, dintre care: 12 de cornee, patru de rinichi şi două de ficat.