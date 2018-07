A rezolvat aproape 2.500 de cuburi RUBIK în doar 24 de ore, cu o singură mână (VIDEO)

Un maestru indian în rezolvarea cuburilor Rubik a doborât o performanţă înscrisă în Cartea Recordurilor reuşind să dea de capăt unui număr de 2.474 de cuburi în 24 de ore, folosind o singură mână, relatează marţi agenţia de ştiri UPI, citează a1.ro.

Tânărul spune că a început să rezolve cuburi Rubik urmând instrucţiunile unui prieten când era copil şi că a devenit interesat să transforme hobby-ul în participări la competiţii în 2014. El a spus că a urmărit tutoriale pe YouTube pentru a reduce timpul mediu de rezolvare a unui cub la circa 10 secunde.

"În competiţii am avut o medie de 15 secunde, iar o dată acasă am ajuns chiar la o medie de 10 secunde, recordul meu de până acum. Când am ştiut că pot să fac asta, am fost sigur că pot depăşi recordul", a declarat Sai pentru The News Minute despre recordul său de rezolvat cuburi cu o singură mână.

El a spus că a depus eforturi pentru a-şi asigura un avans considerabil în primele ore ale tentativei sale de intrare în cartea recordurilor.

"În ziua evenimentului, am luat pauze de doar 2-5 minute în primele câteva ore. Am reuşit să rezolv 600 de cuburi în patru ore şi jumătate", a afirmat el.

Tânărul a mai precizat că documentaţia trimisă la Guinness World Records include o înregistrare video a întregului eveniment de 24 de ore. Krishna Sai, de 20 de ani, din Chennai, a declarat că a trimis la Guinness World Records documentaţia prin care arată cum a rezolvat cele 2.474 de cuburi cu o singură mână în 24 de ore, depăşind recordul de 2.174 de cuburi stabilit de un alt indian, Raju Gadiraju, în 2014.