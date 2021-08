A revenit de peste hotare şi a deschis o afacere de succes în Moldova. Povestea soţilor Stăvilă

Mistuit de dorul de casă, s-a întors şi a pus pe picioare o afacere în Moldova. Pavel Stăvila a muncit cinci ani în Portugalia şi ajutat de soţia sa, au deschis în oraşul Călăraşi prima patiserie-pizzerie.

"Ideea de afacere ne-a apărut, după ce am fost în mai multe excursii împreună cu soţia. Dar şi că în Călăraşi nu exista aşa ceva, noi am fost primii. Şi asta ne-a motivat să mergem înainte", a menţionat Pavel Stăvila.



Ei spun că succesul afacerii constă în meniul diversificat pe care îl oferă.



"Noi introduceam produse noi, diverse şi diverse, de la covrigi, la plăcinte, la pizza. Şi am fost primii care am introdus, pizza la felie, iar clienţii au apreciat acest fapt", a spus soţia lui Pavel Stăvila.



Localnicii au fost cuceriţi de produsele oferite şi au devenit rapid clienţi fideli:



"Este foarte gustos şi sigur că este bine ca lumea să se întoarcă acasă şi să deschidă aici afaceri".



"Este bine că vin cu inovaţii, lucruri noi care nu mai sunt aici în Moldova. Este foarte gustos, este prima în Călăraşi, unde putem să stăm afară şi să bem o cafea".



"Este foarte respectabil, pentru cei din diaspora care vin acasă şi deschid afaceri. Aduc idei, ce văd mai frumos din alte culturi".



"Este ca exemplu, oamenii dacă vin în Moldova şi văd că poţi şi aici să faci afaceri, dar să nu pleci în altă parte pentru a face bani".



Angajaţii pizzeriei sunt mulţumiţi că nu mai sunt nevoiţi să plece peste hotare în căutarea unui loc de muncă: "Mi-au oferit mie, un post foarte bun de lucru. Mi-a dat şansa să stau aici în raion, unde locuiesc, să stau lângă familie. Este foarte bine să ai un aşa job şi nu aş renunţa la el."



Soţii Stăvilă, care între timp şi-au deschis o patiserie şi la Orhei, îi încurajează şi pe alţii să deschidă afaceri în ţară.



"Fără nici o frică, nu trebuie să aveţi teamă de nimic. Se poate de deschis, cum a spus şi soţia, dacă faci tot corect şi după cum se indică de autorităţi nimeni nu o să spună, este greu dar se merită sută la sută", a declarat Pavel Stăvila.