A REVENIT ACASĂ! Locuinţa femeii din Durleşti mistuită de foc, RENOVATĂ

Femeia din Durleşti care s-a pomenit cu apartamentul mistuit de flăcări în aprilie a avut parte de emoții de nedescris. După ce mai bine de două luni a stat pe la rude, femeia și-a găsit casa ca nouă. Locuinţa acesteia a fost reparată cu suportul deputatului Constantin Ţuţu.



"Domnul Ţuţu a venit cu propunerea să ajute doamna, a făcut reparaţie în apartamentul dat. Era practic tot ars, tot negru", a spus Ivan Golban, responsabil amenajarea teritoriului Durleşti.



Alesul spune că a aflat despre incendiu de la televizor. Împreună cu echipa sa de tineri democraţi au reparat apartamentul femeii şi au făcut curăţenie în curte.



"Am schimbat geamurile, uşile. Am vopsit pereţii,podeaua. S-a făcut o reparaţie capitală. A avut şi datorii la lumină, ne-am străduit să achităm datoria să aibă şi energie electrică. Pe viitor dacă va fi nevoie de ceva o vom ajuta", a spus Constantin Ţuţu, deputat democrat.



Jana Osipova este vânzătoare la Piaţa Centrală, iar salariul pe care-l are nu i-ar fi ajuns să-şi repare casa.



"S-a schimbat tot, tot radical. Domnul Constantin m-a ajutat, chiar îi mulţumesc din tot sufletul. Sunteţi bucuroasă? Foarte, foarte. Eu de ieri am emoţii. Abia aştept să mobilez apartamentul şi să mă mut", a spus Jana Osipova, locuitoare a oraşului Durleşti.



"E frumos. Suntem bucuroşi că ea a rămas vie. Geamurile sunt schimbate, totul este schimbat, frumos", a spus Maria Osipova, mătuşa proprietarei.



Potrivit pompierilor, incendiul din locuinţă a izbucnit de la o ţigară pe care femeia în vârstă de 38 de ani a uitat-o aprinsă. Casa acesteia a ars în proporţie de 80 la sută.