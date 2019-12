A rămas fără cuvinte. O femeie a găsit un şarpe ascuns printre ornamentele din bradul de Crăciun

O femeie din Australia a descoperit, printre ornamentele din bradul său împodobit, un piton de trei metri lungime.

Femeia şi soţul ei, din Brisbane, Australia, s-au întors acasă şi au fost alertaţi de comportamentul neobişnuit al păsărilor din balcon.

"Sunt câteva păsări care ne vizitează în fiecare zi, iar în momentul acela erau extrem de agitate, parcă înnebunniseră", a povestit Leanne Chapman, potrivit mediafax.ro.

Soţul femeii a început să filmeze zburătoarele, sprijinit fără grijă de bradul de Crăciun. După ce au observat pitonul, cei doi au plecat din cameră şi au spionat prin geamul uşii ce face şarpele.

"Nu părea deranjat de noi. A stat acolo câteva ore bune. Abia când s-a mişcat am văzut cât de mare era de fapt. A fost destul de drăguţ să îl pot vedea de aproape, nu am mai văzut aşa ceva până acum", a povestit femeia.

O Christmas tree, o Christmas tree

How lovely are thy branches

O Christmas tree, o Christmas tree

Oh wait, that isn't a branch https://t.co/3H73u6NUkz