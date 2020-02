A pozat cu râvnitul trofeu şi a băut şampanie. Sofia Kenin a ajuns în lumina reflectoarelor după ce a produs surpriza la Australian Open

Tenismena americană Sofia Kenin a ajuns în lumina reflectoarelor după ce a produs surpriza la Australian Open. Sportiva de 21 de ani, care a învins-o în finală pe spaniola Garbine Muguruza, dublă câştigătoare a turneelor de Mare Şlem, a participat la sesiunea foto tradiţională de după competiţie, a pozat cu râvnitul trofeu şi... a băut şampanie.



"Întotdeauna mi-am dorit să cuceresc un titlu de Mare Şlem. Mereu mi-am închipuit asta, e o experienţă incredibilă. E total diferit de ceea ce mi-am închipuit când am fost acasă, în camera mea. E o plăcere. Iubesc atenţia din partea mass-media. Vă mulţumesc", a menţionat Kenin.



Kenin s-a născut la Moscova, dar familia ei a emigrat în Statele Unite la câteva luni de la naşterea viitoarei tenismene. Sofia a debutat în circuitul profesionist în 2013. De atunci, a cucerit 3 titluri WTA, iar la Australian Open a devenit în premieră campioana unui Grand Slam.

"Am muncit din greu pentru a ajunge aici. Am parcurs un drum dificil. Puţini oameni au crezut în mine, mulţi m-au subestimat, dar, în sfârşit, am făcut-o. Le-am demonstrat că au greşit. În primul rând, am făcut-o pentru mine, pentru familia mea, deoarece este o parte imensă a succesului meu. Fără familie n-aş fi ajuns aici", a spus tenismena.



După succesul din Australia jucătoarea americană va lua o pauză de câteva zile.



"Mă voi relaxa. Am nevoie de timp pentru a-mi da seama ce am făcut. Evident, voi merge la cumpărături. Am un zbor lung până acasă, unde voi sărbători cu prietenii, apoi voi reveni la antrenamente pentru a mă pregăti de Fed Cup", a declarat Sofia Kenin.



Pentru triumful de la Melbourne, Sofia Kenin a încasat 2 milioane 760 de mii de dolari.