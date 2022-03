A plecat de acasă când era pace și nu s-a gândit că va trăi astfel de vremuri. Povestea fotbalistului ucrainean de la Sfântul Gheorhge Suruceni

A plecat de acasă când era pace și nu s-a gândit vreodată că va trăi astfel de vremuri. Este vorba despre fotbalistul Evhen Smirnov, singurul ucrainean din lotul echipei Sfântul Gheorghe Suruceni. Fundașul, care luna trecută a revenit la această formație, spune că îi vine greu să realizeze ceea ce se întâmplă acum în țara natală.



"Este o catastrofă. Nu e posibil așa ceva. Pur și simplu bombardează țara și poporul meu. Atacă orașele Kiev, Harkov. E un adevărat coșmar, un infern. Și totuși rușii spun că este un fals. Nu! Asta nu e fake! Se întâmplă în viața reală. Dacă ei nu cred, sunt gata să le cumpăr bilete să vină în aceste orașe să vadă ce se întâmplă cu adevărat", spune Smirnov.



Fotbalistul trăiește clipe de coșmar și este devastat de situația din Ucraina, mai ales că părinții sunt încă la Odesa:



"De câteva ori pe zi vorbesc cu ei și întreb care e situația. Am mulți prieteni în Kiev, în Harkov. Și ceea ce povestesc ei și ce îmi arată este pur și simplu inimaginabil, o catastrofă."



Smirnov susține că este dificil să se gândească acum la fotbal, însă antrenamentele îl ajută să treacă cât de puțin peste evenimentele cumplite.



"Antrenamentul e singurul lucru care mă poate distrage puțin de la tot ce se întâmplă și posibilitatea de a nu lua telefonul în mână. Însă nu prea reușesc. Când în țara ta se întâmplă așa ceva e cam greu să te concentrezi pe fotbal", spune fotbalistul.



Coechipierii ucraineanului îi oferă tot suportul încă din prima zi de la izbucnirea războiului.



"Vă dați seama că pentru el e mult mai greu, dar și pentru noi la fel. Noi încercăm din răsputeri ca să îi ajutăm toți refugiații care vin la noi. Aici la baza Zimbru sunt mulți ucraineni. Încercăm să facem față", spune portarul formațiunii, Nicolae Calancea.



Clubul Sfântul Gheorghe Suruceni nu a rămas indiferent de situația din Ucraina și a oferit refugiaților toate camerele de hotel pe care le închiriază la complexul Zimbru.



"Am încercat să acționăm cum am putut. Din câte se știe am oferit cazare refugiaților. Am încercat cât mai repede posibil să aducem apropiații lui Smirnov. Acum deja singurul lucru care putem să îl mai facem e să ne rugăm la Dumnezeu să se termine acest război", a declarat antrenorul clubului de fotbal Stanislav Luca.



În ciuda situației dificile, Sfântul Gheorghe Suruceni se pregătește intens și continuă antrenamentele pentru că deja sâmbătă are primul meci oficial din acest an.

"Sfinții" vor juca în deplasare cu Sheriff Tiraspol în cadrul meciului restanță din etapa a 7-a a Diviziei Naționale.