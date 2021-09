A plantat prima livadă ecologică de alun din ţară. Svetlana Nițoreanu spune că aceste fructe de pădure sunt la mare căutare în Moldova

A plantat prima livadă ecologică de alun din ţară şi este încrezătoare că dacă munceşti cu dăruire poți dezvolta o afacere prosperă și acasă. Vorbim despre Svetlana Nițoreanu din oraşul Căuşeni care are 10 hectare cu alun în satul Grigorievca. Femeia spune că aceste fructe de pădure sunt la mare căutare în rândul moldovenilor.Svetlana Nițoreanu este economist şi spune că nu s-ar fi gândit niciodată că va avea o afacere în domeniul agriculturii. În 2015, femeia a plantat primii 5 000 de copaci."Pasiunea probabil a venit un pic mai târziu decât a fost iniţiată afacerea, fiindcă de obicei cum se întâmplă la noi, apare ideea, începem să studiem, vedem care ar fi cifrele care s-ar bate sau nu în frunte. Mai bine spus, pofta vine mâncând! Aşa şi la noi a fost, noi am deschis afacerea, am plantat şi abia apoi am început să simţim plăcerea din ceea ce facem.", a declarat Svetlana Niţoreanu, producătoare de alune.Femeia spune că din start și-a dorit să propună clienţilor un produs sută la sută natural."Ecologic presupune că prelucrarea solului şi a copacilor, plantaţiei se efectuează în mod cât mai inofensiv şi natural şi preparatele pe care le utilizăm sunt de ordine naturale. Este o listă specializată care este plasată pe site şi noi din lista aia putem alege preparatele.", a declarat Svetlana Niţoreanu, producătoare de alune.Potrivit fermierului, roada din acest an va fi bogată."Anul trecut noi am avut 1800 de kilograme per 10 hectare. Luând în consideraţie că este de abia anul trei de rod păi este în creştere. Anul ăsta tot ce este posibil să fie un pic mai mult, după cum observăm noi cantitatea per copac cred că o să depăşim 2 tone.", a declarat Svetlana Niţoreanu, producătoare de alune."Copacii de alun infloresc în lunile Februarie - Martie. Pentru ca roada sa fie bogată, aceştia au nevoie de umiditate. De exemplu, aceste fructe s-au copt deja, întrucât aproape toate sunt la pământ. Fermierul spune că de pe acest copac ar putea strânge aproape un kilogram de alune."În livada Svetlanei Nițoreanu sunt trei soiuri de alun."Ata-Baba, Adigheischii şi Cercheschii. Ele se deosebesc, unul dintre ele este polinizator, dar se deosebesc în primul rând după coacerea fructului, se coc în perioade diferite şi diferenţa poate fi de o săptămână. Se deosebesc şi după tulpină, frunză, după forma nucuşoarei.", a declarat Svetlana Niţoreanu, producătoare de alune.Nutriţioniştii recomandă consumul alunelor de pădure persoanelor care vor să-şi întărească sistemul imunitar."Se recomandă tuturor persoanelor care doresc să aibă un mod sănătos de viaţă, de regulă se poate de recomandat în diferite diete pentru a menţine un raport ridicat caloric în organism. Ca şi cantitate se poate de consumat cât o mână, cât un căuş ca şi cantitate de alune. De regulă în prima parte a zilei sau seara după lucru pentru puţină energizare înainte de somn.", a declarat Alexandru Bogdan, nutriţionist.Alunele sunt bogate în atioxidanţi, reduc riscul apariţiei cancerului și îmbunătăţesc funcţia creierului.