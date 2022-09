A picat bacalaureatul și s-a ales cu o hemoragie masivă pe creier din cauza stresului. Povestea unei tinere din Ungheni

Stresul extrem poate deveni linia fină între viaţă şi moarte. De acest lucru s-a convins Maria Dabija, o tânără de 18 ani din raionul Ungheni, care după ce a picat bacalaureatul s-a ales cu o hemoragie masivă pe creier. Neurochirurgii din Capitală au depistat că avea de la naştere o malformaţie a vaselor sangvine de la nivelul creierului, dar şi o tumoare în trunchiul cerebral.

„Medicii cred că sunt aici că m-am stresat foarte tare, chiar am căzut într-o depresie din cauza bacului. Eu am crezut că pentru lumea se sfârşeşte şi eu nu am niciun viitor şi de asta”, a menționat protagonista.

Acum câteva luni, Maria Dabija se visa studentă la facultatea de Drept. Planurile i-au fost date însă peste cap de examenul de la limba franceză, pe care l-a picat de două ori. Tânăra spune că starea ei s-a înrăutăţit imediat ce a aflat ca va putea susţine testul abia la anul.

„Simţeam ameţeli, funcţiile corpului cedau. Când mergeam mă clătinam pe o parte pe alta, mă bătea vântul cum se spune”.

Adolescenta s-a adresat la medicii din raionul Ungheni când nu mai putea suporta durerile. După un control imagistic doctorii nu a descoperit nimic şi i-au prescris un tratament care să combată amorţeala din corp.

„Oricum nu mă ajuta nimic şi pe zi ce trecea era tot mai rău şi mai rău şi medicul nu ştia de la ce”, a relatat Maria.

Aşa că, fata a apelat la o mătuşă din Capitală și a ajuns la Institutul de Medicină Urgentă. Specialiștii au decis să fie operată. În cadrul intervenţiei trebuia să înlăture tumoarea de pe trunchiul cerebral și să aspire cheagurile de sânge printr-o gaură din craniu. Operaţia, care a durat patru ore, este considerată una dintre cele mai complicate intervenţii din neurochirurgie, deoarece tumoarea a fost extirpată de pe zona care răspunde de funcţii vitale precum respiraţia şi controlul întregului organism.

„Pacientul trebuie fixat într-o poziţie extrem de fixă, care necesită un unghi anumit, o înclinare anumită, fixarea rigidă, pentru că pot apărea complicaţii în timpul operaţiei, deoarece se lucrează cu instrumente ascuţite, iar o mişcare nu la timp a capului poate să ducă la leziuni grave, aşa că fixarea capului în neurochirurgie trebuie să fie rigidă”, a spus conferenţiar universitar USMF, neurochirurg, Victor Andronachi.

Tânăra a stat trei zile la Terapie Intensivă, iar din a patra zi a început să meargă şi să mănânce singură. Doctorii privesc intervenția ca pe un succes rar, în condițiile în care statistica arată că 20 la sută din astfel de operații se soldează cu deces, iar jumătate dintre cei care își revin după ea rămân cu deficit sever de control al organismului.