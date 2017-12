A oferit clipe de neuitat unor copii nevoiaşi. Portarul moldovean al lui CSU Craiova, Nicolae Calancea continuă actele de caritate

Foto: sporter.md

Nicolae Calancea, portarul moldovean al lui CSU Craiova continuă actele de caritate în Oltenia. Împreună cu soția sa Iuliana, goalkeeper-ul a oferit clipe de neuitat unor copii nevoiaşi.



Soţii Calancea au înmânat cadouri cu ocazia sărbătorilor hibernale la 33 de micuţi, vizibil emoționați și fascinați.



"Ne bucurăm că s-au bucurat de toate cadourile noastre, oferite de sponsori şi de toţi doritorii. Sperăm să mai organizăm cât de curând asemenea evenimente. Vreau să-i spun un mare mulţumesc soţiei mele pentru că ea a organizat tot. Eu nu am avut timp pentru că mă pregăteam de meciuri", a menţionat Nicolae Calancea.



Copiii nu au rămas datori. În locul clasicelor colinde, micuţii i-au cântat lui Calancea imnul Universității Craiova. După ce a fredonat și el, alături de copii, moldoveanul a dezvăluit ce i-a scris și el lui Moş Crăciun.



"Cel puţin să aducem un trofeu la Craiova. Cupa sau un loc pe podium. Asta ne dorim foarte mult şi sperăm să ne îndeplinim obiectivele", a spus portarul.



Soţii Calancea au dezvăluit că s-au stabilit la Craiova: "Ne-am stabilit deja la Craiova, definitiv. Dragostea a venit de când am ajuns aici, pentru că aici se iubeşte şi se joacă fotbalul. Aici este tradiţie, aici este istorie".



Familia Calancea se implică regulat în acte caritabile. La începutul acestei luni Nicolae şi Iuliana au oferit daruri mai multor copii nevoiaşi din Craiova.



Format la clubul Zimbru din Chișinău, Nicolae Calancea s-a transferat la CSU Craiova în 2016, iar în acest an, în luna martie, şi-a prelungit contractul cu formaţia din Bănie până în 2020.