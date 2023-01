A obţinut o victorie răsunătoare. Un jucător de snooker din ţara noastră face ravagii la turneele internaţionale

Un jucător de snooker din ţara noastră face ravagii la turneele internaţionale. Vladislav Grădinari, care are doar 14 ani, a obţinut o victorie răsunătoare în faţa unei sportive din Honk Kong, On Yee, la turneul Shoot Out, ce se desfăşoară în oraşul englez Leicester.

Grădinari s-a impus cu scorul de 40-1 în faţa experimentatei jucătoare de snooker.

"Mă simt extraordinar, aceasta a fost cea mai bună prestaţie a mea de până acum. Am avut câte posibilităţi bune de trimite bila în buzunar şi mă bucur că am reuşit să fac asta. Recunosc că am avut emoţii dar am reuşit să le stăpânesc şi să fac ceea ce am făcut", a spus VLADISLAV GRĂDINARI, jucător de snooker.

Astfel, Grădinari a devenit cel mai tânăr jucător de snooker care a câştigat o partidă în cadrul unui asemenea turneu.

La turneul din Leicester participă jucători de snooker renumiţi precum Mark Selby, Shaun Murphy sau Kyren Wilson. Vladislav Grădinari este stabilit cu familia în oraşul englez Leeds de doi ani şi a început să joace snooker de vârsta de 7 ani. El va evolua în turul următor la acest turneu vineri.