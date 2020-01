A NINS ÎN DEȘERT! Imagini senzaţionale cu zăpada care a scos lumea în stradă (VIDEO)

Pentru prima dată după patru ani, a nins în Arabia Saudită, iar lumea a ieșit pe străzi, scrie evz.ro.

Zăpadă în deșert, iată ceva ce nu vezi în fiecare zi, mai cu seamă că, în această perioadă, acolo temperaturile trec constant de 10 grade Celsius, arată Arab News.

Și, totuși, s-a întâmplat în deșertul Arabiei Saudite. Un val de aer rece abătut asupra regiunilor de nord și est a adus prima ninsoare după patru ani. Saudiții au profitat pentru a imortaliza momentul – unii au dansat în zăpadă, alții au făcut bulgări și foarte mulți au postat imagini pe Facebook.

De obicei, chiar și în zona muntoasă a Arabiei Saudite temperatura medie din această perioadă a anului tot trece de 10 grade. Localnicii susțin, însă, că vremea s-a răcit brusc încă de săptămâna trecută, iar asta a favorizat apariția ninsorii.

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp