A NĂSCUT la PAISPREZECE ANI. O mamă minoră din Călăraşi va trăi la Centru Misiunii Sociale "Diaconia" până va deveni independentă

La doar 14 ani, o copilă din raionul Călăraşi a adus pe lume un copil.

Minora a fost lăsată însărcinată de un tânăr de 19 ani. A aflat că va deveni mamă când avea cinci luni de sarcină. Cu toţii în sat ştiau de relaţia celor doi, dar nimeni nu s-a gândit că totul va ajunge atât de departe.



"Un profesor mi-a spus că dacă ştiu că dacă mă culc, şi mama mi-a spus de multe ori că nu se poate să te culci cu bărbaţi, că pot să rămân gravidă. Eu le spuneam că ştiam, că îmi spunea şi tata, şi bunica, şi la şcoală. Nu am ştiu că o să fie aşa, m-am gândit că nu o să am copii deloc", a spus tânăra mamă.



Fata a ajuns la centrul maternal din Chişinău care aparţine Mitropoliei Basarabiei. Aici a născut şi a învăţat să aibă grijă de propriul copil. Din păcate, mama sa a murit de curând.



"Acum mama a murit şi nimeni nu mă aşteaptă acasă", a mai mărturisit ea.



"O vom găzdui atâta timp cât e necesar ca să aibă o viaţă independentă. În cazul ei, probabil vor fi necesari mult mai mulţi paşi, pentru că e şi vârsta foarte fragedă. Ca trebui să o profesionalizăm, să-i dăm o capacitate, să-i dăm un loc de muncă", a spus Igor Belei, directorul Misiunii Sociale "Diaconia".



Aici, la centru, fata are parte de tot sprijinul necesar. S-a înscris şi la şcoală, este elevă în clasa a noua, iar pe lângă asta, face cursuri de cofetar.



"El când se trezeşte îl schimb, îl spăl. După asta ne ducem şi mâncăm, adică îi dau piept. După asta ne jucăm, apoi adormim oleacă. După asta ne trezim şi ne jucăm şi trece ziua", a povestit copila.



Pe numele celui care a profitat de naivitatea copilei a fost deschis, încă un luna martie, un dosar penal pentru viol şi întreţinere de relaţii sexuale cu o minoră. Tânărul, care este încă în libertate, riscă 19 ani de puşcărie.



"De cele mai multe ori, în situaţia copiilor abuzaţi sau care sunt într-o relaţie când sunt minori, există condamnări care de cele mai multe ori sunt condiționate, adică agresorul sau făptaşul rămâne în liberate şi aceşti copii rămân cu alţi copii în braţe. Din păcate, nu există echitate socială şi toată povara rămâne pe umerii fetei", a declarat Igor Belei, directorul Misiunii Sociale "Diaconia".



Fata şi celelalte mame care se află la centru au nevoie de o mulţime de lucruri pentru copii: scutece, produse de igienă, scaune de masă.

De asta, ca în fiecare an, Misiunea Diaconia desfăşoară campania de Crăciun "În Braţele mamei". Cei care vor să le ajute pot dona 25 de lei prin SMS la numărul scurt 9004 sau pot merge cu daruri la sediul centrului maternal, pe adresa strada Criuleni 22.



"Sunt lucruri care de obicei sunt necesare în gospodăria unui om, de la mâncare până la produse de întreţinere, pentru că aţi văzut că toată gestionarea o fac chiar beneficiarii în condiţii obişnuite, pentru că încercăm să le învăţăm să trăiască", a mai adăugat Belei.



Doar în prima jumătate a acestui an, 32 de minore au devenit mame. Cea mai tânără are 13 ani.