A murit Vera Lynn, cântăreața britanică devenită un simbol al rezistenţei şi speranţei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Cântăreaţa Vera Lynn, care a devenit un simbol al speranţei în Marea Britanie în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi mai recent pe durata pandemiei de coronavirus, graţie cântecului său "We Will Meet Again", a murit joi la vârsta de 103 ani.

Familia cântăreţei a confirmat că artista a murit joi dimineaţă în prezenţa rudelor sale apropiate, precizează BBC. "Familia noastră anunţă cu profundă tristeţe decesul uneia dintre cele mai îndrăgite artiste din Marea Britanie la vârsta de 103 ani", precizează comunicatul familiei sale.

Informaţii despre înmormântarea cântăreţei Vera Lynn vor fi anunţate la o dată ulterioară, se afirmă în acelaşi comunicat.

Vera Lynn, supranumită "iubita forţelor armate", a contribuit la ridicarea moralului trupelor britanice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În acest sens, ea a susţinut numeroase concerte nu doar în Marea Britanie, ci şi în India şi Myanmar.

Ea i-a încurajat pe soldaţii britanici care luptau peste hotare cu piese precum "The White Cliffs of Dover", devenită un simbol al speranţei şi al temerilor acestora în timpul luptelor cu Germania nazistă.

Pentru a marca centenarul naşterii artistei în 2017, o imagine uriaşă care reprezenta o fotografie din tinereţe a cântăreţei Vera Lynn a fost proiectată pe celebrele Stânci Albe din Dover. Cu acea ocazie, Vera Lynn a lansat şi un nou album.

Cântăreaţa, care a continuat să aibă apariţii şi intervenţii publice până de curând, a vorbit cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei din Europa, pe 7 mai, despre curajul şi sacrificiul care au caracterizat naţiunea britanică în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Vera Lynn a apărut din nou pe primele pagini ale ziarelor din lumea întreagă şi la începutul lunii aprilie, după ce regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a folosit cuvintele ce compun titlul celebrei piese "We Will Meet Again" în alocuţiunea televizată în care a rostit un discurs, considerat istoric, prin care a transmis cetăţenilor ţării sale un mesaj de încurajare în timpul pandemiei de coronavirus, scrie digi24.ro.