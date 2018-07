A murit Sergio Marchionne, fostul director executiv al companiei Fiat Chrysler

Fostul director executiv al companiei Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, care s-a retras din funcţie în unor probleme de sănătate, a murit miercuri la vârsta de 66 de ani, relatează site-ul agenţiei Bloomberg, potrivit Mediafax.ro.

Decesul lui a fost confirmat miercuri de Exor NV, o companie deţinută de familia fondatoare a companiei Fiat, Agnelli. Starea acestuia de sănătate s-ar fi agravat în urma unei operaţii la umăr.

Presa italiană a relata că Sergio Marchionne a suferit un embolism în timpul unei operaţii de umăr, în urma căruia i-a fost afectat creierul şi ar fi intrat în comă.

În luna iunie, Marchione a fost înlocuit după aproape un deceniu în care a ocupat funcţia de director executiv al companiei Fiat Chrysler. Înlocuitorul său, Mike Manley, a ocupat funcţia de director executiv al Jeep timp de câţiva ani.

Mike Manley a preluat funcţia de CEO al Fiat Chrysler, după ce fostul director executiv Sergio Marchionne a demisionat, pe fondul unor probleme grave de sănătate, relatează Reuters.

Astfel, Mike Manley a preluat planurile fostului executiv de a accelera producţia de SUV-uri şi de a investi în producţia de automobile electrice şi hibride. Printre ţintele noului şef al Fiat se numără şi menţinerea companiei pe locul şapte în topul celor mai mari producători auto, şi dublarea profitul operaţional până în 2022.

Sergio Marchionne, 66 de ani, avea probleme grave de sănătate, după ce a suferit complicaţii în urma unei intervenţii chirurgicale la umăr. El trebuia să demisioneze în luna aprilie.

Noul CEO a fost numit sămbătă, şi a primit mandat de a continua planurile predecesorului său, principalele obiective fiind recuperarea decalajului în faţa competiţiei pe segmentul producţiei de automobile electice, şi accelerarea producţiei de SUV-uri. Conglomeratul îşi pune speranţele şi în creşterea brandului Jeep, care a devenit biletul Fiat Chrysler în crearea unui brand puternic de SUV-uri la nivel global.

Marchionne este omul ce a condus procesul formării noii companii Fiat Chrysler Automobiles (FCA), înregistrată în Olanda, cu domiciliu fiscal in Londra şi listată la bursa de la New York, notează The Wall Street Journal. Bonusul primit dupa această fuziune a fost de 24,7 milioane de euro.