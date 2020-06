A murit Milton Glaser, creatorul celebrului logo "I love NY"

Milton Glaser, creatorul logo-ului emblematic "I love New York", a murit la vârsta de 91 de ani. Anunţul a fost făcut de soţia sa, Shirley, scrie NYPost, citează libertatea.ro.

Glaser, născut în New York, a murit vineri în Manhattan în urma unui accident vascular cerebral. El suferea şi de insuficienţă renală.

Printre altele, Glaser a fost şi cofondator al New York Magazine şi a proiectat emblema pentru fabrica de bere din Brooklyn.

Născut în Bronx în 1929, Glaser a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi designeri din New York. El a creat logo-ul "I love New York", format din litere negre şi o inimă roşie pe un fundal alb, pentru statul New York în anii '70.

În 2009 a primit Medalia Naţională a Artelor, cea mai înaltă distincţie decernată de guvernul american artiştilor. Glaser a proiectat teatre, baruri, vase de bucătărie şi ţesături. El a realizat zeci de logo-uri ale unor companii, a conceput afişe pentru serialul de succes "Mad Men" şi un poster cu Bob Dylan în care cântăreţul este văzut din profil ca o siluetă neagră cu păr colorat.