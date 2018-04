A murit maestrul japonez al desenelor animate, Isao Takahata, la vârsta de 82 de ani

, scrie agerpres.ro. Studioul a precizat într-un comunicat că Takahata a decedat la primele ore ale zilei de joi într-un spital din Tokyo din cauza cancerului pulmonar.Născut în 1935 în Ujiyamada (astăzi Ise) din prefectura Mie, la aproximativ 450 de kilometri sud-vest de Tokyo, Isao Takahata şi-a început cariera în studiourile de animaţie Toei, în 1959. Aici l-a întâlnit pe Hayao Miyazaki, cu care a colaborat îndeaproape o lungă perioadă de timp, în special la crearea unor seriale difuzate la televiziune.Realizatorul, pasionat de literatura franceză şi în special de Jacques Prévert, după cum notează AFP, a pus bazele studioului de animaţie japonez Ghibli, în 1985, împreună cu Miyazaki, discipolul, colaboratorul, dar şi rivalul său.Prima şi cea mai importantă realizare a sa a fost "The Grave of the Fireflies" (1988), o dramă ce spune povestea a doi orfelini din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Pentru acest film de animaţie bazat pe romanul cu acelaşi nume semnat de Akiyuki Nosaka, Takahata a fost premiat în 1989, în cadrul Blue Ribbon Awards şi în 1994, la Chicago International Children's Film Festival.Regizorul, producătorul şi scenaristul Takahata a creat, printre altele, "Only Yesterday" (1991), pelicula premiată "Pom Poko (1994), "My Neighbors the Yamadas" (1999) şi "The Tale of the Princess Kaguya" (2013), nominalizat în 2014 la Premiile Academiei Americane de Film, cunoscute popular sub numele de Premiile Oscar.