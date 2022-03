A murit Madeleine Albright, prima femeie secretar de stat al SUA

A decedat de cancer Madeleine Albright, prima femeie secretar de stat american, care a contribuit la gestionarea politicii externe occidentale după Războiul Rece.

Madeleine Albright, născută la Praga în 1937, este fiica unui diplomat din Cehoslovacia şi a scăpat de acolo, împreună cu familia, la 10 zile după invazia nazistă.

"Unele femei sunt cele care m-au făcut să mă simt inadecvată, spunându-mi că mai bine mă aflam acolo unde trebuie, şi nu în bibliotecă, ori că sosul meu olandez nu e atât de bun ca al lor. Acest lucru m-a şi inspirat să fac celebra declaraţie că există un loc special în iad pentru femeile care nu se ajută una pe cealaltă", spunea Madeleine Albright, prima femeie secretar de stat al SUA.



Madeleine Albright a fost o figură centrală în administraţia preşedintelui american Bill Clinton şi a ocupat în al doilea lui mandat funcţia de șef al diplomației, între anii 1997 și 2001. Înainte de funcţia de secretar de stat, a fost ambasador al SUA la ONU. Albright a susţinut extinderea NATO, a făcut presiuni ca alianţa să intervină în Balcani, pentru a opri genocidul etnic, a căutat să reducă răspândirea armelor nucleare şi a susţinut drepturile omului şi democraţia pe glob. Într-un articol publicat recent în New York Times, chiar înainte de războiul din Ucraina, Madeleine Albright a argumentat că Vladimir Putin ar comite "o eroare istorică" dacă va invada Ucraina și a avertizat cu privire la costurile devastatoare suportate de Rusia.



De-a lungul carierei sale, Madeleine Albright a fost cunoscută pentru că a purtat broșe sau ace decorative, ca să-şi transmită mesajele de politică externă. Pasiunea diplomatului pentru bijuterii, ca mijloc de expresie, s-a născut de pe urma unui conflict avut cu Saddam Hussein, la mijlocul anilor 90. Cu ocazia acelei întâlniri, Madeleine Albright a purtat o broșă în formă de șarpe.

"Am purtat această broşă când am vorbit cu Saddam Hussein despre Irak. Când am ieşit în faţa presei, m-au întrebat de ce port acest şarpe şi le-am spus că anterior Saddam Hussein m-a comparat cu un şarpe. Atunci m-am gândit că e chiar distractiv şi uite aşa am cumpărat mai multe broşe, care ar reflecta ceea ce gândesc", spunea Madeleine Albright.



După ce a ocupat funcţia de șef al diplomației americane, Madeleine Albright a predat cursuri universitare şi postuniversitare în afaceri internaţionale. Ea a scris şi o carte autobiografică şi a fost considerată simbol al feminismului.

De-a lungul vieţii, Madeleine Albright a tot spus că trebuie atrasă mai mare atenţie asupra problemelor femeilor şi că ele trebuie să fie unite şi să se sprijine reciproc: "Există destul loc în lume pentru bărbați mediocri, dar nu există loc pentru femei mediocre. Iubesc să fiu femeie. Viaţa noastră este constituită din mai multe segmente. Acest lucru ne permite să avem diferite etape".