A MURIT la Washington. Fatima Djalo, fosta participantă la Fabrica de Staruri din Moldova A PIERDUT în lupta cu cancerul

Una dintre participantele primei ediții a „Fabricii de Staruri” din Republica Moldova, Fatima Djalo, s-a stins din viață, în urma unei lupte de 10 ani cu cancerul.

Informaţia a fost făcut publică de un centru de sprijin pentru persoanele bolnave de cancer, Smith Center for Healing and the Arts din Washington. Acesta fiind şi ultimul loc de muncă a interpretei.

După evoluţia spectaculoasă de la „Fabrica de Staruri”, Fatima a devenit prezentatoarea unei emisiuni matinale de la Prime TV, unde a activat până în anul 2010.

Astfel, Fatima a fost prima femeie de culoare din televiziunea din Republica Moldova. În anul 2011 s-a angajat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, unde a muncit în calitate de asistentă în cabinetul ministrului. În 2013 a pleacat în SUA, unde s-a căsătorit.

În America și-a continuă studiile la Harward şi a avut mai multe proiecte legate de televiziune.