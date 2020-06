A murit Joel Schumacher, regizorul a două filme cu Batman

Regizorul american Joel Schumacher a murit luni dimineață în New York, după o luptă de un an cu cancerul. Regizorul, cunoscut pentru Batman Forever, avea 80 de ani.

Joel Schumacher s-a născut în New York şi iniţial a început să lucreze în industria modei. Mai mulţi ani a activat în Los Angeles în calitate de designer de costume. În cele din urmă, a decis însă să se reprofileze şi să încerce munca de regizor. Printre cele mai importante filme pe care le-a regizat sunt „Batman Forever” și „Batman și Robin”.



Schumacher a regizat, de asemenea, „Phantom of the Opera”, „The Number 23” și două episoade din primul sezon al „House of Cards".



Joel Schumacher a descoperit numeroase talente care acum strălucesc în lumina reflectoarelor. El a fost cel care le-a oferit pentru prima dată roluri principale unor actori precum Colin Farrell și Matthew McConaughey.