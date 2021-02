A murit Christopher Plummer. Actorul din „Sunetul muzicii”, câștigător al unui Premiu Oscar, avea 91 de ani

Doliu în lumea filmului! Actorul de origine canadiană, Christopher Plummer a murit vineri, la vârsta de 91 de ani. Artistul, cunoscut în special pentru rolul căpitanului Von Trapp din musicalul "Sunetul Muzicii", s-a stins în locuinţa din Connecticut, având-o alături pe soţia sa, Elaine Taylor.

Rolul căpitanului austriac, care a fost nevoit să fugă din ţară împreună cu familia sa, pentru a scăpa de serviciul din marina nazistă, a fost cel care i-a adus celebritatea în anul 1965. În "Sunetul Muzicii", a jucat alături de cântăreaţa şi actriţa britanică Julie Andrews.



Christopher Plummer a avut o carieră impresionantă, de 75 de ani. Actorul a interpretat zeci de roluri memorabile, însă a primit prima nominalizare la Oscar în anul 2010, pentru filmul biografic "Tolstoi The Last Station". Deşi nu a obţinut premiul, nominalizarea a stârnit un interes sporit pentru munca sa, iar doi ani mai târziu, a câştigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar, în filmul "Beginners".



La acea vreme, Christopher Plummer avea 82 de ani şi a devenit cel mai în vârstă actor din toate timpurile care a câştigat un premiu Oscar. A fost, de asemenea, unul din cei 14 actori care au câştigat vreodată un Oscar, un premiu BAFTA, Globul de Aur, Premiul Criticii "Choice Award" şi SAG Award pentru aceeaşi interpretare. La sfârşitul anului 2017, l-a înlocuit pe Kevin Spacey în "Pentru toţi banii din lume". Filmul i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur şi la Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar. Christopher Plummer a fost inclus în "American Theatre of Fame" în 1986 şi în "Canada Walk of Fame" din Toronto în 1998.