A murit Bill Withers, autorul melodiei "Ain’t No Sunshine" (VIDEO)

Bill Withers, influentul cântăreț american de soul care a scris melodiile “Lean on Me”, “Ain't No Sunshine” și “Lovely Day” a murit la vârsta de 81 de complicații cardiace, potrivit unei declarații a familiei sale.

Withers a scris și a înregistrat alte câteva hituri majore, inclusiv “Use Me” și “Just the Two of Us”, înainte de a se retrage la mijlocul anilor ’80 și de a rămâne departe de ochii publicului.

“Suntem devastați de pierderea soțului și a tatălui nostru iubit. Un bărbat solitar, cu inima condusă să conecteze lumea cu poezia și muzica sa, a vorbit cinstit oamenilor și i-a conectat între ei. Dacă viața privată și-a trăit-o aproape de familie și prieteni intimi, muzica sa aparține pentru totdeauna lumii. În aceste momente dificile, ne rugăm muzica lui să ofere confort și divertisment, mai ales acum când fanii sunt aproape de cei dragi.”, se arată în declarația familiei, potrivit libertatea.ro