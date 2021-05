A muncit ani buni peste hotare, iar banii agonisiţi a decis să-i investească acasă. Află povestea lui Tudor Iaz, din raionul Râșcani (FOTOREPORT)

A muncit mai mulţi ani peste hotare, iar banii agonisiţi a decis să-i investească acasă, într-o afacere "verde". Este vorba despre Tudor Iaz, un agricultor din satul Mihăileni, raionul Râşcani, care cultivă în sere diverse legume: varză, ceapă verde, castraveţi, ardei, iar mai nou ridiche sau vânătă. Pentru a-şi dezvolta afacerea bărbatul a obţinut 200 de mii de lei în cadrul programului Pare 1+1. Banii i-a investit în tehnică agricolă.Tudor Iaz povesteşte că ideea de a cultiva legume în seră i-a venit încă mulţi ani în urmă, dar a reuşit să o materializeze abia în 2017. Bărbatul a fost dintotdeauna agricultor, doar că majoritatea culturilor pe care le avea erau de câmp. Iar seceta sau îngheţurile din ultimii ani, le-au distrus pe majoritatea dintre ele. Aşa se face că fermierul s-a gândit să o ia de la zero şi să crească legume în seră."Ne-am gândit să facem sere, în seră producţia este mai avantajoasă şi am decis împreună cu soţia acest lucru. În această seră, de exemplu, este în rod deja varza timpurie, care mâine va pleca deja la piaţă, spre seară vom recolta. Aici sunt 2500 de plante. Am sădit-o în ianuarie, iar acum deja avem roadă."Agricultorul deţine patru sere pe o suprafaţă de 12 ari şi toate sunt pline cu diverse legume. Până în prezent, acesta cultiva în mare parte ceapă verde, varză şi ridiche, acum, însă, fermierul vrea să încerce să crească ardei graşi, dar şi vinete. Bărbatul spune că a găsit cheia succesului în domeniu şi că în curând va mai încerca lucruri noi."Nu este plantă care să nu fie pretenţioasă, la plante trebuie să le dăm trei factori principali, pe care toate le iubesc: lumină, căldură şi umiditate, dacă unul dintre ele lipseşte, atunci orice plantă dă de înţeles că ceva nu e bine."Afacerea lui Tudor Iaz este una de familie, aşa că cel mai mare ajutor pentru bărbat este chiar soţia lui. Femeia a fost mulţi ani profesoară, dar anul trecut a decis să se lase de acest job şi să-l ajute pe soţul său în serele cu legume."Iată acum scoatem ridichea şi o pregătim pentru vânzare, uneori o spălăm dacă este nevoie. Le facem legături. Eu îl ajut acasă mai mult cu recoltarea, semănatul, la udat, îl susţin în această afacere.""Iată, varza deja e gata, în rod, o tăiem, are o structură foarte frumoasă, o tăiem să-i vedem structura din mijloc, e foarte crocantă!"Marfa recoltată, fermierul o vinde în pieţele din Bălţi, Chişinău, dar şi oamenilor din localitate.