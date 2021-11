A mers pentru o viaţă mai bună în Europa, însă a ajuns să fie sclav. Un tânăr din Capitală povesteşte calvarul prin care a trecut

A mers pentru o viaţă mai bună în Europa, însă a ajuns să fie sclav. Este povestea lui Eugen Terente în vârstă de 29 de ani din Capitală care în luna iulie, împreună cu alţi 30 de moldoveni, au plecat la muncă în Portugalia. Odată ajunşi acolo, aceştia au fost deposedaţi de paşapoarte şi ţinuţi într-un grajd de animale fără mâncare şi apă. Ulterior, aceştia erau vânduţi altor persoane pentru a fi exploataţi prin muncă. Invitat în studioul Vorbeşte Moldova de la PRIME, tânărul a povestit calvarul prin care a trecut până a ajuns acasă.

''Era un grajd unde dormeam pe saltele. Sunt cetăţeni din Republica Moldova, ei muncesc acolo. Era un fel de fermă, dar nu erau animale, dar trăiau oameni. Eu când am ajuns acolo, am simţit că tu nu eşti liber să pleci unde vrei. Cetăţenii noştri nu au niciun drept acolo.'', a declarat Eugen Terente, tânărul care a plecat în Portugalia.



Fratele tânărului care a plecat în Portugalia la muncă spune că acesta a emigrat, deoarece avea de întors un credit accesat de la o companie de microfinanţare.



''- Şi-a luat nişte tehnică.

- A luat bani de la bancă sau de la companii de microfinanţare?

- De la companiile acestea mici. La început a fost o cifră mică, după care suma a crescut. S-a gândit să meargă pentru un sezon, o să adune suma necesară şi o să achite respectivul credit.'', a declarat Ronin Terente, fratele tânărului plecat în Portugalia.



Toată aventura lui Eugen Terente a pornit de la un anunţ pe care l-a văzut pe o reţea de socializare în care erau plasate oferte de muncă peste hotare. Acesta urma să primească câte 800 de euro pe lună.



''Mi s-a promis o chirie decentă cu baie cu tot. Aşa cum era indicat în poze. Ar fi trebuit ca noi să achităm 200 de euro pentru drum. În mesaj a fost scris că mâncarea era de două ori în zi.'', a declarat Eugen Terente, tânărul care a plecat în Portugalia.



Odată ajuns acolo eroul emisiunii poveşteşte că realitatea era departe de cele ce văzute în poze. Acesta mai spune că persoana care era responsabilă de angajarea lor în câmpul muncii urma să-i achite drumul.



''- Ţi-a promis de aici de acasă că el îţi achită drumul iniţial. După care s-a descoperit că nu mai are bani să-ţi achite.

- Da aşa a fost şi şoferul mi-a luat paşaportul. După care trebuia să mă dea la alt patron să muncesc la el pentru robie.'', a declarat Eugen Terente, tânărul care a plecat în Portugalia.



De cealaltă parte, persoana care a publicat anunţul neagă toate acuzaţiile şi spune că înţelegerea cu Eugen a fost ca acesta să-i achite drumul când ajunge la destinaţia finală.



''- El este prima persoană care s-a întâmplat ca să nu avem bani la moment ca să îi achităm biletul. Noi eram gata să achităm biletele, au apărut alte persoane înaintea lor. Ei au apărut noaptea, aceştia au apărut ziua. În ziua dată noi nu am avut bani ca să achităm biletul. Eu nu am responsabilitate de paşapoarte, ele nu sunt la mine.

- (reporter) Unde sunt toţi moldoveni de acolo.

- Ei au plecat, nu am vrut probleme de la poliţie, ei s-au dus.'', a declarat Dumitru Lupei, organizatorul.



La scurt timp, tânărul a reuşit să fugă din grajdul unde a fost lăsat.



''Eu am fugit în Beja. Am mers vreo 30 de kilometri. Nu aveam nimic, nici internet, nici bani. Aveam o sută de lei moldoveneşti. Aveam o pâine pe care am mâncat-o trei zile.'', a declarat Eugen Terente, tânărul care a plecat în Portugalia.



Ajuns în oraşul Beja, tânărul spune că era să ajungă pe mâna altor traficanţi de fiinţe.



''Încă unul avea să mă vândă. Am mers pe lângă el şi vorbea în rusă. A vorbit cu el şi l-am rugat să mă ajute. A început să sune şi deja vorbea în altă limbă. Am fugit şi m-am ascuns într-un tufiş.'', a declarat Eugen Terente, tânărul care a plecat în Portugalia.



Odată ajuns la Beja, bărbatul şi-a cumpărat bilet şi a mers la Lisabona unde s-a adresat la Ambasada Republicii Moldova. Până a ajunge Eugen în Portugalia, mama acestuia a plecat tot în această ţară înainte cu câteva zile.



''Eram vreo 18 oameni, bărbaţi cu femei domeau într-un pat nu mai înțelegeai ce era acolo, era groaznic. A doua zi ne-am dus la lucru. Ne-au dus la câmpuri foarte mari de pepene vezi care erau aşa de mari. Era o căldură enormă, fără căldură, fără apă, fără nimic.'', a declarat Eugen Terente, tânărul care a plecat în Portugalia.



Potrivit poliţiei, pe cazul dat a fost iniţiată o urmărire penală pentru trafic de fiinţe umane. În acest caz figurează doi cetăţeni români şi un moldovean cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani. Contactat telefonic, biroul de presă al Ministerului de Externe ne-a comunicat că, în prezent, și autoritățile portugheze au inițiat o anchetă care este în desfășurare.