A luptat și a învins. Povestea lui Vasilică Gonciari care după opt luni de tratament chinuitor a înfruntat cancerul (VIDEO)

Vasilică Gonciari, fiul celui mai renumit olar din țară, a învins cancerul. După opt luni de tratament chinuitor, cu ședințe de chimioterapie, rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Zilele trecute, medicii de la Istanbul le-au dat părinţilor vestea cea mare – celulele canceroase au dispărut. Ieri, Vasilică Gonceari a revenit acasă, iar astăzi l-am găsit la roata olarului.

În luna septembrie a anului trecut, familia Gonciari a aflat că mezinul casei, Vasilică, suferă de o formă rară de cancer. Mai rău nici nu se mai putea – starea de sănătate a băiatului de doar 13 ani se agrava de la o zi la alta, aşa încât copilul a ajuns să nu mai poată se se ridice din pat. La toate acestea şi reacţia extrem de rezervată a medicilor.

"Va fi greu, șanse nu mi-au dat, dar nici nu mi le-au luat. Ne luptăm pentru ca să îl salvăm că este cel mai scump ce am. Fără el nu are sens. Tot ce am creat și tot ce fac e pentru dânsul, e viitorul pentru el", a spus tatăl lui Vasile, Vasilii Gonciari.

La scurt timp după ce a aflat de boală, Vasilică, însoţit de părinţi, a plecat la o clinică din Istanbul. Aici a şi apărut atât de aşteptata oază de speranţă. La câteva săptămâni de la internare, medicii le-au spus părinţilor că organismul băiatului reacționează foarte bine la chimioterapie. Or, asta însemna că focarele de cancer, cel puțin, nu se mai extindeau. Atunci, Vasilică spunea că pe lângă faptul că începuse lupta cu boala, mai pornise una – cu dorul de casă, srie Canal2.md.

"Îmi este dor și aș vrea chiar acum să mă duc să stau cu tata în atelier să îl pot să îl ajut cu ceva, să fac și eu câte o oală.O să lupt, o să mă strădui să înving boala tot timpul. Nu mă las bătut", a menţionat Vasilică Gonciari.

"În luna octombrie a anului trecut l-am vizitat pe Vasilică la spitalul de la Istanbul. Atunci, băiatul mi-a spus va lupta și va reveni acasă. Mai mult, micuțul mi-a promis că mă va învăța să fac o oală. După 8 luni de tratament, Vasilică este deja acasă, iar acum își onorează promisiunea", a povestit reporterul Canal 2, Victoria Pădure.

Deși viața i-a dat o lecţie grea, băiatul spune că nu a încetat niciodată să creadă că va reveni acasă, la Hoginești.

"Am crezut în mine. Din prima zi am crezut în mine și am spus că dacă nu ești moral dedicat nu învingi boala. Am început tot timpul să zâmbesc", a afirmat Vasilică Gonciari.

Acum, în familia Gonciari e mare bucurie, Dumnezeu i-a auzit.

"Totul este bine. Vasilică nu mai are celule canceroase. Am învins cancerul. Va urma o perioadă de reabilitare. Va trebui să se alimenteze sănătos şi să se mai îngraşe", a menţionat mama, Angela Gonciari.

"Dacă la început nu mi se uscau ochii, acum zâmbetul de pe față nu reușesc să îl elimin. Este o senzație de o fericire, care nu o pot explica, chiar din momentul când am văzut că la o sută de procente am reușit. Au fost riscuri", a spus tatăl lui Vasile, Vasilii Gonciari.

"Foarte fericită, cred că în cuvinte nici nu pot să îmi exprim fericirea care o am. A fost un an foarte greu, diferite emoții, diferite așteptări, dar speranța mereu a fost că el o să revină", a povestit sora, Marta Gonciari.

În această luptă, Vasilică nu a fost singur. El a fost ajutat de oameni cu credinţă, care au reuşit să colecteze 100 de mii de euro, atât cât a costat operaţia.

"Nicăieri nu e ca acasă. Un mare mulțumesc că m-au susținut de la început, de când au aflat ce necaz am avut și m-au ajutat tot timpul", a spus Vasilică Gonciari.