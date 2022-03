A luptat în războiul din Afganistan și în cel de la Nistru, dar nu primește indemnizația anuală pentru veterani

A luptat în războiul din Afganistan, dar și în cel de la Nistru, dar sacrificiul lui a fost uitat de autorităţi. Este povestea lui Iurie Marian din Capitală, care nici după 30 de la conflictul armat din 1992, nu beneficiază de indemnizația anuală pentru veterani."Am pierdut foarte mulţi prieteni. Şi contuzie am avut. Maşina mea a fost lovită de un obuz. A intrat prin faţă şi a ieşit prin acumulator. Am avut şi mort", spune Iurie Marian.Bărbatul are ambele picioare paralizate. Duce o viaţă grea, neavând un loc permanent de trai. Mulți ani, a stat într-o mașină."M-am adresat la primărie, la pretură, să-mi dea un ajutor material, mi-au cerut certificat de unde sunt la evidenţă. Eu sunt pus la evidenţă la un prieten, la Budeşti. Cum să aduc certificat de acolo? El tot este veteran, dacă iau eu ajutorul, este lipsit el", spune veteranul.Acum locuiește într-o clădire care nici măcar nu este conectată la agentul termic. Bărbatul a reușit, cu ajutorul prietenilor, să-și construiască o sobă:"Noi plătim ca la organizaţie, nu ca persoană fizică. Noi apa o plătim 30 de lei cubul, lumina mai scump. Am o pensie de 2124 de lei ".Iurie Marian este divorţat, iar copiii au plecat în străinătate şi nu-l mai vizitează de ani buni:"Acum, iarna, m-am dus să dau actele, cei care au venit mai mic de 3000 de lei, le dau câte 700 de lei lunar pentru încălzire. Şi iar mi-au spus să aduc certificat despre componenţa familiei, unde locuiţi, act".Responsabilii de la Primăriei ne-au spus că nu-i pot oferi indemnizaţie în lipsa certificatului despre componenţa familiei. Mariana David, şefa secţiei Administrare Publică a preturii Centru, susţine că nu poate oferi acest certificat, fiindcă bărbatul nu are viză de reşedinţă la adresa unde locuieşte. Viceprimarul oraşului Angela Cutasevici ne-a spus că se va documenta pe marginea cazului.