A jucat 36 de meciuri pentru Craiova. Anul 2017, unul de vis pentru portarul moldovean Nicolae Calancea

Anul 2017 a fost unul de vis pentru portarul moldovean Nicolae Calancea. El a fost titular incontestabil la CSU Craiova, jucând în toate competiţiile din acest an 36 de meciuri, în 19 dintre care a reușit să-și păstreze poarta intactă.



"Am avut o serie de câteva meciuri proaste făcute de mine, în rest a fost ok. Ştiu că am un potenţial mult mai bun, mult mai puternic şi aş vrea. Vreau să ajung în acea perioadă când voi fi în formă maximă", a spus Calancea.



Cea mai importantă provocare pentru goalkeeperul moldovean a avut loc în vară. Gruparea olteană a obţinut dreptul de a participa în preliminariile Ligii Europei, iar sorţii nu au fost blânzi cu ea. CSU Craiova a jucat cu AC Milan, iar Nicolae Calancea a fost titular în ambele partide.



Goalkeeper-ul îşi aminteşte cu mândrie de aceste meciuri, în special despre atmosfera de pe legendarul stadion San Siro. CSU Craiova a fost eliminată atunci de AC Milan cu scorul general de 0-3.



"A fost ceva frumos, ceva de neuitat. Puţin au şansa împotriva acestei echipe. Sper că am jucat cât se poate de bine. Am pierdut acele două meciuri, însă am pierdut cu capul sus", a menţionat portarul.



Echipa din Bănie a încheiat anul pe locul 3 în clasamentul primei divizii românești de fotbal, la 6 puncte distanță de liderul CFR Cluj. Calancea visează să ia titlul cu echipa sa şi să ajungă din nou în cupele europene inter-cluburi.



"Vrem să ne atingem obiectivele, să realizăm tot ce ne-a propus conducerea clubului, câştigarea Cupei şi cel puţin să fim pe podium. Noi cu băieţii ne dorim maxim, de ce nu să luăm şi campionatul", a declarat Calancea.



Nicolae Calancea a mai participat la un eveniment important la Craiova şi anume la inaugurarea noului stadion din oraş, "Ion Oblemenco".



"A fost foarte frumos. Un spectacol de zile mari organizat de club. A fost al doilea stadion care s-a inaugurat în prezenţa mea. Primul a fost ”Zimbru”, iar al doilea - cel de la Craiova", a menţionat portarul.



Format la clubul Zimbru din Chișinău, "basarabeanul Calancea, în urma prestaţiilor sale convingătoare între buturi, a devenit un adevărat idol în Oltenia, la Craiova.



"Sunt suporteri înrăiţi acolo. Simt că sunt iubit acolo şi dorit să joc meci de meci. Dacă ies cu familia prin Centrul vechi sigur toţi îşi doresc să facă poze cu mine, să dau autografe. E frumos, acolo fotbalul se trăieşte foarte frumos", a precizat portarul CSU Craiova.



Nicolae Calancea s-a transferat la CSU Craiova în 2016, iar în acest an, în luna martie, şi-a prelungit contractul cu formaţia din Bănie până în 2020.