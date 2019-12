A învins cancerul, iar acum se bucură de viață. Povestea unei femei care a doborât una dintre cele mai nemiloase boli

A reușit să învingă cancerul, iar acum se bucură de viață, alături de cei dragi. Este povestea unei femei din Capitală, care a doborât una dintre cele mai nemiloase boli, leucemia, încă la vârsta de 11 ani. Acum, fosta pacientă a Institutului Oncologic se declară o învingătoare și spune că nimic nu mai este imposibil pentru ea.



Natalia Matei avea doar șase ani când a aflat diagnosticul cumplit. Inițial, medicii creadeau că are o intoxicație alimentară, iar după mai multe investigații a ajuns la Institutul Oncologic. Era prea mică ca să înțeleagă ce se întâmplă, dar vedea durerea din ochii părinților. Au urmat cinci ani de tratament și chimioterapie.



”Cu trei zile înainte de a pleca în spital la tratament eu o întrebam pe mama: - Mămica, dar cât mai avem? Mama spunea că încă 2 zile”, a spus locuitoarea Capitalei, Natalia Matei.



Femeia spune că a fost lipsită de o copilărie fericită alături de semenii săi, dar nu regretă nimic, pentru că boala a făcut-o mai puternică.



”Când eu mergeam la tratament, fratele pleca la bunei și se odihnea vara. Eu însă urmam tratamentul și îmi era foarte greu să mă despart de copilărie. Și era acel moment pe care el îl petrecea, eu însă nu, dar nu regret nimic”, a adăugat femeia.



După numeroasele proceduri de chimioterapie, Natalia purta căciulă în timpul orelor, iar din această cauză colegii de şcoală făceau glume pe seama ei. Femeia spune că nu s-a supărat, pentru că nu toţi ştiu ce înseamnă această boală.



”Nu m-am simțit deloc diferită de alții. Eu întotdeauna m-am simțit mai puternică decât ei, chiar și decât un copil sănătos. El era sănătos, eu eram afectată de această boală. Pentru mine această boală a fost o treaptă de a înțelege că se poate întâmpla ceva mai greu”, a mărturisit Natalia Matei.



La vârsta de 11 ani, Natalia a învins boala și a început să aibă o adolescență normală, în afara pereților de spital. Femeia a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova, după care a ales să-și construiască o carieră în contabilitate şi drept. Acum, ea își face studiile de masterat la Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” și își crește fiica de șase ani.



”Am mai multe joburi în contabilitate. Mai am două proiecte pe care vreau să le implementez, să le pun în practică. Tot este un moment pe care demult îl revizuiesc”, a spus femeia.



Anul trecut, la Institutul Oncologic erau înregistrați 127 de copii cu leucemie acută, dintre aceștia 83 la sută se află acum în remisiune. Adică starea lor de sănătate se îmbunătăţeşte, dar pacienţii rămân sub supravegherea medicilor.

