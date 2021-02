A învins cancerul de col uterin. Povestea prezentatoarei de radio, Doina Danielean

''Cel mai straniu pentru mine era că aveam doar 25 de ani şi nu-mi imaginam că la o aşa vârstă poţi să te trezeşti cu diagnosticul în faţă. Dacă sincer, nici nu am crezut din start. Însă când mi s-a confirmat a doua oară la un termen de două luni distanţă şi mi s-a spus că este mai grav decât a fost anterior, atunci am înţeles că nu e de glumit.'', a spus prezentatoarea de radio, Doina Danielean.''Doamna care a fost la mine la emisiune probabil este îngerul meu păzitor, care mi-a bătut anumite semne de alarmă, care mi-a spus că la 25, 26 de ani poţi să faci asemenea afecţiune.'', a menţionat prezentatoarea de radio, Doina Danielean.''Au urmat investigaţii la Bucureşti şi de acolo am fost redirecţionată la o clinică din Bruxelles. Asta este uşor de tratat dacă depistezi la timp.'', a mai spus Doina Danielean.''Nu ştiu de ce, dar primii ani eu nu puteam vorbi despre aceasta. Nici părinţii mei nu au ştiu despre afecţiune. După ce am pierdut persoana cea dragă mie, eu am început să vorbesc. Dacă vorbeam mai devreme, poate o motivam să treacă mai devreme testul.'', a spus prezentatoarea de radio.Datele Ministerului Sănătății arată că peste 4100 de femei din ţara noastră suferă, în prezent, de cancer de col uterin. Anual, peste 370 de femei sunt diagnosticate cu această maladie, iar peste 160 mor din cauza că s-au adresat târziu la medic. Vârsta femeilor la care cancerul de col uterin este depistat cel mai des este între 40 - 45 de ani și 50 - 60 de ani.