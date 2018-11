A încercat să o VIOLEZE, dar i-a SPART NASUL! Dezvăluirile Prințesei de Luxemburg despre o tentativa de viol

Prințesa Tessy de Luxemburg a mărturisit că a spart nasul unui bărbat, membru al unei misiuni ONU de menținere a păcii în Kosovo, după ce acesta a dat buzna în cameră și a împins-o pe pat. Fosta soție a Prințului Louis a spus că nu a știut că avea puterea ca să se lupte cu agresorul și că a acționat din "reflex".

Cu toate că nu a povestit nimănui despre incident, colegii ei au aplaudat-o.

Prințesa Tessy de Luxemburg a vorbit pentru prima oară despre momentul în care a fost la un pas de a fi agresată sexual. Mama a doi copii, a lucrat în urmă cu mai mulți ani în cadrul unei misiuni ONU de menținere a păcii în Kosovo.

Un coleg de-ai ei a dat buzna în camera ei și a împins-o pe pat, notează Daily Mail. Și-a amintit despre momentul în care i-a spart nasul agresorului care ar fi vrut să o violeze. „Încă nu știu cum am avut putere. A fost pur și simplu un reflex”, a mărturisit Prințesa Tessy de Luxemburg, pentru Daily Mail.

"Într-o seară, m-am dus în camera mea și cineva bătea insistent la ușa mea. Am ținut ușa închisă și am întrebat cine este. În cele din urmă, am deschis ușa deoarece cunoșteam persoana. El m-a împins pe pat. L-am împins și eu imediat. I-am spart nasul", a povestit fosta soție a Prințului Louis de Luxemburg.

"A fost fantastic să știu că mă pot apăra singură în astfel de situații teribile. Nu s-a întâmplat nimic pentru că m-am putut apăra, însă milioane de femei sunt abuzate”, a precizat ea.

Prințesa Tessy, în vârstă de 33 de ani, a comunicat că bărbatul a fost de curând trimnis acasa. Aceasta a mai vorbit și despre divorțul de Prințul Louis, al treilea fiu al lui Henri, Marele Duce de Luxemburg.