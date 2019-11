A început vaccinarea împotriva gripei sezoniere. Specialiştii: Este cea mai sigură metodă de prevenire a îmbolnăvirii

A fost dat startul vaccinării împotriva gripei sezoniere. Primele 50 de mii de doze au fost repartizate în toate instituţiile medicale. Prioritar, sunt vaccinaţi copiii şi femeile însărcinate. Ceilalţi vor putea să se imunizeze gratuit când va veni următoarea tranşă de 150 de mii de doze.

''Am fost informată de medicul de familie şi am decis să fac pentru sănătatea mea şi a copilului meu în perioada rece a anului''.



''Este un vaccin european, adus din Franţa, noi ne-am documentat referitor la el şi suntem siguri nu ne facem griji''.



''Am venit cu nepoţica după un tratament şi vrem să administrăm şi vaccinul pentru a fi mai rezistentă la bolile de sezon''.



Sunt însă în continuare cetăţeni care refuză vehement vaccinarea şi spun că au metodele lor de prevenire a gripei.



''Un pahar de izvar ca să se ridice mai tare imunitatea''.



''În viaţa mea nu am avut gripă. Mănînc şi ceapă şi usturoi şi ardei iuţi am mâncat tare mulţi în viaţa mea''.



Potrivit specialiştilor, vaccinarea este cea mai sigură metodă de prevenire a îmbolnăvirii de gripă şi a consecinţele pe care le poate provoca această maladie.



''Mamele trebuie să ştie că cu cât mai repede se va începe vaccinarea copilului şi a lor personală, deoarece durata producerii anticorpilor durează de două, trei săptămâni. Şi pentru că suntem în perioada caldă a anului este o perioadă bună pentru a iniţia vaccinarea, organismul reuşeşte să producă aceşti anticorpi'', a spus vicedirectorul Policlinicii de la Ciocana, Violeta Muntean.



Cele 50 de mii de doze de vaccin au fost procurate din sursele Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, iar următoarele 150 de mii de doze ar urma să ajungă în curând.



''O sută de mii de doze sunt procurate prin achiziţiile publice şi o sută de mii de doze vor fi donate de o companie din SUA curând. În turul doi vor fi vaccinaţi cei care nu au beneficiat în turul întâi'', a spus şeful de secţie ANSP, Ştefan Gheorghiţă.



De la începutul sezonului rece, nu au fost înregistrate cazuri de gripă. În anul precedent, au fost confirmate peste 2 000 de îmbolnăviri, soldate cu 32 de decese.