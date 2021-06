A început sezonul pozelor în levănţică

Lanul de levănţică din satul Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi, este din nou gata să primească vizitatori. La doar 30 de kilometri de Chișinău, proprietarii terenului au adus şi câteva obiecte care să facă fotografiile mai interesant: printre ele, un leagăn sau o măsuţă pentru ceai. Administratorul spune că nimeni nu trebuie să îşi facă griji din cauza pandemiei, deoarece terenul este enorm şi se găseşte loc pentru fiecare.



"Teritoriul acestui câmp este 17 de hectare. El a fost înfiinţat în anul 2017. Primul an câteva, noi nu eram pregătiţi atunci. Şi am fost luaţi prin surprindere. Dar am văzut că este aşa cerinţa şi oamenii vor să fotografieze, de ce sa nu organizăm."



În ciuda caniculei, mulţi au venit să se încarce cu energie printre florile înmiresmate de culoare mov aprins.

"Frumos câmpul, dar când intri este o aromă foarte puternică de lavandă. Cred că este o aromaterapie foarte bună."



"Eram cu maşina şi am văzut că aici opresc multe automobile. Aşa că am decis să ne oprim şi noi."

"Este foarte bine că au adus aceste obiecte. Trebuie venit aici şi făcut poze cu acestă frumuseţe. Şi preţurile sunt bune pentru aşa emoţii pozitive."



Administratorii câmpului de levănţică primesc oaspeţi nu doar în week-end, ci în zilele săptămânii.