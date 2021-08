A început sezonul murăturilor, iar gospodinele muncesc de zor pentru a-și umple cămara cu provizii

Cine muncește vara, iarna poate sta liniștit. Aceasta este deviza moldovenilor care muncesc de zor pentru a-și umple cămara cu provizii pentru sezonul rece. Gospodinele încep să pună roșiile și castraveții la murat în luna august.”Punem așa roșiile. Le așezăm frumușel una lângă alta. Le așezăm atent cu multă dragoste. Astfel se vor primi mai gustoase.”Olga Staver din satul Scoreni, raionul Strășeni, a pus roșiile la murat împreună cu cele două fiice și nepoțeii, care sunt stabiliți cu traiul peste hotare.”Aceste legume sunt de la mine din grădină. Anul acesta sper că aceste murături vor fi cu mult mai gustoase, fiindcă am așa niște ajutori foarte frumoși și dulci.”Gospodina folosește o rețetă deosebită și legume doar din propria grădină.”Sunt asortate cu diferite legume fiindcă sunt mai gustoase. Roșiile le asortăm cu castraveți, cu ardei gras, ardei iute, morcov, ceapă, conopidă.Iar din verdețuri, numaidecât o murătură fără țelină nu se primește. Numaidecât punem mărari uscat, fiindcă mărarul îi dă un parfum deosebit.”Pentru ca murăturile să se păstreze cât mai bine la iarnă, trebuie să fie respectate și câteva reguli.”Până când nepoțeii mai pun legume în borcane, pregătim saramura pentru murături. Am spus că la un litru de apă se pune o lingură de sare. Sarea să fie fără iod. Dacă nu va fi sare de ajuns, legumele o să fie moi. Nu vor fi așa crocante.”Cea mai pofticioasă din familie este nepoțica Daniela de cinci anișori, care este de mare ajutor pentru bunica.”- Ce faci azi cu bunica?- Murături. Îmi plac foarte mult murăturile.”Tatiana, una dintre fiicele Olgăi Staver, ne-a spus că de patru ani nu a fost acasă.”Aseară în ajun am ajuns și iată astăzi repede la pus murături, la treabă ne-a pus. Suntem cu toții. De mult nu am stat așa toți împreună. Noi le primim și le simțim mirosul de acasă. Mai punem și noi acolo unde suntem stabiliți, dar nu-i așa.”Și pentru că familia s-a mărit, Olga Staver își propune ca în acest an să dubleze numărul borcanelor cu murături, dar și alte conserve.”Abia e începutul. Ne gândim să punem 10 borcane, dar pe parcurs noi vom pune și la butoi. Murătura este o mâncare foarte întrebată. La mesele de sărbătoare și în fiecare zi în perioada rece a anului, la o fripturică, la niște cartofi prăjiți. Noi facem foarte multe conserve.”Iar pentru gospodinele care nu au toate cele necesare în grădină, vânzătorii propun legume pentru toate gusturile şi buzunarele. Un kilogram de roşii costă până la 7 lei, iar unul de castraveţi - 6 lei.