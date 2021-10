A început sezonul afecțiunilor respiratorii. Medicii explică cum să diferenţiem o viroză de COVID-19

Odată cu venirea frigului, s-a început și sezonul afecțiunilor respiratorii. Din această cauză, moldovenii nu își pot da seama dacă s-au îmbolnăvit de COVID, de gripă sau pur și simplu au răcit. Medicii de familie spun că singura metodă prin care putem afla dacă ne-am infectat cu noul coronavirus sau avem o viroză de sezon este să ne testăm, întrucât simptomele sunt aceleaşi."Febră, rinoree, tuse, dureri în gât, sunt şi cazuri cu dispnee, cazuri mai agravate. Diferenţiem viroza de COVID prin testare", a declarat Irina Grişîn, medic de familie CCD Ciocana.În centrele medicilor de familie, toţi pacienţii care prezintă simptome caracteristice virozelor trec mai întâi prin zona de triaj."Toţi trec triajul şi sunt îndreptaţi spre coridorul roşu pentru a fi consultaţi de un medic de gardă şi respectiv pentru prelevarea testelor", a declarat Violeta Muntean, Vicedirector AMT Ciocana.Oamenii spun că nu pot face diferenţa între virozele de sezon şi COVID-19, iar în această perioadă încearcă să-şi întărească imunitatea consumând mai multe fructe şi legume şi au grijă să respecte măsurile de protecţie."Eu ştiu? COVID-ul poate e aceeaşi viroză. Idee nu am. Deja şi m-am imunizat. Am făcut două doze de Pfizer. Mă protejez. Acum alerg şi mi-e greu să port mască, e obositor, dar aşa, am tot timpul masca la mine"."Mai puţin mă duc la piaţă, păstrez ora când este mai puţină lume prin magazine, fără mască nu ies din casă şi fără mănuşi. Mereu îmi spăl mâinile cu săpun care era înainte "hozeaistvenâi", foarte des chiar şi în casă îmi spăl mâinile şi dezinfectez mereu tot"." Eu cred că până la apariţia complicaţiilor nu putem face diferenţa. La început toate se aseamănă: rinoree, tuse, dureri în gât".Specialiştii ne avertizează să nu ne tratăm singuri și să ne adresăm imediat la medic, chiar dacă ne pare că avem o simplă răceală."Sunt pacienţi care ascultă şi vecinii şi rudele care au trecut prin COVID şi primesc tratamente în afară de ceea ce prescrie medicul. Supradozaj de medicamente se face. Şi aşa îşi face şi mai rău lui", a declarat Irina Grişîn, medic de familie CCD Ciocana.În perioada 11-17 octombrie, urgențele respiratorii au constituit cel mai frecvent motiv al solicitărilor serviciului 112. În jur de 5200 de persoane au avut nevoie de asistență medicală, cu aproximativ 200 mai multe decât în săptămâna precedentă.