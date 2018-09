A ÎNCEPUT SEMĂNATUL DE TOAMNĂ. Specialiștii atenționează că temperaturile sunt prea ridicate

Start semănatului de toamnă. Agricultorii şi-au scos utilajele în câmp şi au început plantarea culturile cerealiere. Ei spun că în acest an seminţele i-au costat cu 20 la sută mai mult, decât anul trecut.



În câmpurile lui Nicolae Sprânceană din satul Hârtopul Mare, raionul Criuleni, lucrul este în toi. Mai întâi, acesta a pregătit solul.



"Lucrăm după metoda clasică, aici pe câmp a fost rapiţă de iarnă, am arat, am semănat siderale mazăre şi cu vre-o săptămână înainte de a semăna grâul am introdus tot în pământ şi am prelucrat cu freză", a declarat Nicolae Srânceană, agricultor.



"Pregătim terenul pentru semănat grâu, mai întâi am dat cu tocătorul, am fărîmat bețele, pe urmă scarificatorul dăm mai departe, după ce seamănă", a spus Valeriu Bortă, tractorist.



Agricultorul planifică să cultive 700 de hectare cu grâu, orz şi rapiţă. Seminţele au fost importate.



"Are un potenţial foarte puternic până la 10-12 tone. Şi se înfrăţeşte triplu faţă de soiurile care sunt în Moldova. Deodată vine ghibridul tratat împotriva bolilor, împotriva insectelor, e prelucrat cu insecticid, erbicid şi microelemente", a declarat Nicolae Srânceană, agricultor.



Datorită noilor tehnologii, odată cu seminţele în sol sunt introduse şi îngrășămintele.



"Se seamănă foarte uşor cu aşa semănătoare, în faţă are discuri de a prelucra pământul, a doua pereche de discuri dau îngrășăminte şi ultimile discuri dau seminţele", a spus Alexandru Cătărău, tractorist.



Specialiştii atenţionează că timpul deocamdată nu este potrivit pentru aceste lucrări agricole şi asta pentru că temperaturile sunt prea ridicate.



"Nu aş recomanda, din cauză că având umeditate, avânt temperaturi ridicate, putem să avem o creştere excesivă a grâului de toamnă. Se recomandă ca grâul să intre în toamnă în faza de trei, patru fraţi", a declarat Boris Boincean, specialist Institutul "Selecţia" Bălţi.



Agronomii recomandă ca înainte de semănarea culturilor să fie respectate toate normele.