A început recoltarea orzului, însă agricultorii au veşti proaste. Seceta a tăiat din producţia de grâne

Agricultorii şi-au scos combinele în câmp şi au început să strângă orzul. Din cauza temperaturilor ridicate de la sfârşitul primăverii, recolta va fi mai mică decât aşteptările fermierilor.



Nicolae Sprânceană din satul Hârtopul Mare, raionul Criuleni, a semănat 50 de hectare de orz. Agricultorul se gândea că va lua şase tone la hectar, dar din cauza arşiţei din aprilie şi mai, va strânge doar patru tone.



"Vizual se vede că roada nu e cea care am aşteptat-o şi mărimea spicului e mai mic din cauza temperaturilor, nu i-a permis să se dezvolte fiindcă e prima producţie, sămânţa e foarte bună. E un soi din Odesa", a menţionat Nicolae Sprânceană, agricultor.



După ce este strâns, orzul e depozitat în hambare.



"Îl depozităm, îl alegem, îl dăm la cote, restul îl depozităm pentru seminţe, îl vindem. Avem un aparat de curăţare, sunt ruseşti, dar lucrează bine", a explicat agricultorul.



Nicolae Sprânceană a semănat şi 400 de hectare de grâu. Fermierul spune însă că producţia de grâne va fi şi mai mult afectată de condiţiile meteo: "Grâul o să fie mai slab, sub patru tone cred, dar când o să începem a strânge o să vedem".



Potrivit estimărilor autorităţilor, în acest an urmau să fie strânse, în total, 300 de mii de tone de orz. Reprezentanţii Ministerului Agriculturii au constatat acum că seceta din primăvară va tăia din recoltă.



"Preconizăm că va fi o recoltă globală în jur de 275 de mii tone. Faţă de media ultimilor cinci ani oricum va fi în creştere, asta se datorează suprafeţei că este în creştere cu 9,5", a declarat Vasile Şarban, şeful direcţiei Ministerului Agriculturii.



În acest an, agricultorii au semănat 90 de mii de hectare de orz, dintre care 55 cu orz de toamnă. Suprafaţa este cu 9,5 mii de hectare mai mare decât în 2017. Cele mai multe terenuri sunt în Cahul, Cimişlia, Floreşti, Drochia, Cantemir şi Orhei.