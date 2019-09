A început lupta pentru fotoliul Capitalei. Cine sunt primii candidați care s-au înscris în cursă

Competiţia pentru fotoliul de primar al Capitalei a început. Socialistul Ion Ceban a depus astăzi actele pentru a se înscrie în cursă. În acelaşi timp, fostul edil interimar Ruslan Codreanu, care va merge independent, a depus documentele la Consiliul Electoral de Circumscripţie Chişinău, pentru a înregistra grupul de inițiativă care va colecta semnături pentru candidatura sa. Ambii s-au arătat încrezători în forţele proprii şi au declarat că au intenţia să rezolve problemele Capitalei.



Ion Ceban a venit însoţit de colegul său de partid, Vlad Bătrîncea. Socialiştii au fost nevoiţi să-i aştepte pe funcţionarii electorali.

După ce a depus actele, Ion Ceban a susţinut un briefing chiar în holul central al Primăriei. În spatele lui, au stat mai mulţi colegi, printre care şi fostele deputate Elena Hrenova şi Marina Radvan, dar şi consilierul municipal Vasile Chirtoca, care, până acum, se declara independent.



"Data trecută, dacă ţineţi minte, am încercat să facem acest lucru afară şi este prea mult zgomot din cauza maşinilor şi am vrut să fie mai uşor pentru dumneavoastră", a declarat Ion Ceban, pretendent la funcţia de primar al Chişinăului.



Intenţia de a susţine briefingul în clădirea Primăriei a fost dur criticată de fostul primar al Capitalei, Dorin Chirtoacă. Într-o postare pe facebook, fostul edil a menţionat că aceasta este o abatere şi va sesiza Comisia Electorală Centrală, pentru a cere sancţionarea PSRM, cu neadmiterea în cursă.



"Domnul Chirtoacă poate să facă orice, atâta timp cât acest lucru este prevăzut în lege. Noi suntem gata să răspundem pentru acţiunile noastre, iar dacă, undeva, ceva nu am făcut corect, suntem gata şi să ne cerem scuze pentru acest lucru", a spus Ion Ceban, pretendent la funcţia de primar al Chişinăului.



După Ion Ceban, la sediul Consiliului Electoral de Circumscripţie Chişinău a venit fostul primar interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu. Acesta a înregistrat grupul de iniţiativă care va colecta semnături pentru înregistrarea sa în calitate de candidat independent.

Potrivit legislaţiei, până în data de 19 septembrie, 12 mii de persoane urmează să semneze în susţinerea lui Codreanu. Fostul edil interimar a declarat că vrea să devină primar pentru a continua proiectele pe care le-a iniţiat când ocupa această funcţie, înainte să fie demis de consilierii municipali. Ruslan Codreanu nu a ezitat să arunce săgeţi în adresa contracandidatului său, Ion Ceban.



"- Domnul Codreanu, dumneavoastră aţi făcut proiecte, dar Ceban taie panglicele. Cum explicaţi, comentaţi acest lucru?

- Foarte simplu, fiecare face ceea ce se pricepe", a menționat Ruslan Codreanu, pretendent la funcţia de primar al Chişinăului.



Ambii pretendeţi la fotoliul de primar spun că sunt la curent cu problemele Capitalei şi promit să le rezolve.



"Eu mă voi axa, în exclusivitate, pe acele soluţii pe care trebuie să le avem în Chişinău pe diferite probleme, nu contează, de la transport şi până la gospodăria comunală", a spus Ion Ceban, pretendent la funcţia de primar al Chişinăului.



"Soluţii pentru a nu mai fi putoare în oraş, care sunt planurile pe termen mediu pentru a repara trotuarele, cum să facem să îmbunătăţim infrastructura rutieră", a zis Ruslan Codreanu, pretendent la funcţia de primar al Chişinăului.



Potrivit legislaţiei, cei care râvnesc la fotoliul de primar al Capitalei pot depune actele până în data de 19 septembrie. Alegerile locale vor avea loc în data de 20 octombrie.