A început goana studenţilor după un loc de cazare. La ce preț ajunge chiria unui apartament

Luna august este una de foc pentru viitorii studenţi. După ce au fost admiși la facultate, ei au început goana după un loc de cazare. Deoarece instituţiile de învăţământ oferă un număr limitat de camere în cămine, mulţi sunt nevoiţi să-şi caute chirie.

Universitate de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" oferă în acest an aproximativ 1.500 de locuri în căminele instituţiei. Preţul pentru o lună de cazare este de 450 de lei. De viaţa în căminele studenţeşti se vor bucura însă doar câteva categorii de studenţi.

"Concursul se face în bază reușitei academice, plus punctajul extracurricular. La punctajul extracurricular mă refer la apartenența la familiile social vulnerabile, la reuşitele extracurriculare sportive, culturale şi distanţa de la Chişinău", a spus VICTOR ŞCHIOPU, şeful campusului studenţesc USMF.



Cei care nu au şanse să prindă un loc la cămin, pot consulta deja ofertele celor care dau în chirie apartamente.



"Tendinţa tinerilor este să se cazeze în blocurile noi şi aici preţurile oscilează de la 200 de euro, pentru un apartament cu o odaie. În blocurile secundare, preţul unui apartament cu o odaie oscilează între 130 şi 300 de euro", a spus IRINA URSU, agent imobiliar.



"În chirie, la apartament.Mi se pare mult mai comod şi mult mai confortabil."



"La chirie, pentru că pot să aleg cu cine să mai trăiesc în cameră şi la cămin nu e posibil asta."



Alţii spun însă că viaţa în cămin este mult mai plină.



"Am trăit la chirie cât am învăţat la liceu şi la un cămin ar fi mult mai convenabil, pentru că acolo ai oameni cu care să socializezi, dar la chirie nu e atât de convenabil. La chirie şi preţul nu e atât de convenabil."



Cei care vor să închirieze un apartament trebuie să fie foarte prudenţi, pentru a nu cădea în plasa escrocilor.



"Fiecare chiriaş ar trebui să acceseze baza de date a cadastrului şi să verifice dacă persoana care le oferă în chirie apartamentul într-adevăr este proprietarul acestui apartament. Deoarece, uneori, apartamentele sunt oferite în chirie de către intermediari. Toate condiţiile pică în momentul în care proprietarul vine", a spus IRINA URSU, agent imobiliar.



Potrivit agenţilor imobiliari, la mare căutare sunt apartamentele cu o cameră, amplasate în apropierea instituţiilor de învăţământ.