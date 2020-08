A început febra pregătirilor pentru noul an şcolar! Comercianţii: Vânzările au scăzut cu 50 la sută comparativ cu anul trecut

Se simte deja febra pregătirilor pentru școală. Până la începutul noului an de studii a rămas mai puțin de o lună, iar comercianţii se întrec în oferte. Totuși, ei spun că vânzările au scăzut cu 50 la sută comparativ cu anul trecut. Şi asta pentru că părinţii nu sunt dispuşi să cumpere multe haine și rechizite, din cauza pandemiei.



Dacă anul trecut pregătirile pentru şcoală începeau încă din iulie, atunci în acest an, primii cumpărători au apărut doar de câteva zile. Părinții nu se avântă să cumpere haine ca în anii precedenţi. Este și cazul Liudmilei Ciorici din Capitală şi a băiatului ei, Stanislav, care va merge în clasa întâi.



"O cămașă, pantaloni, o coftiță. Ghiozdan să ne uităm. De la trei mii până la patru mii, căci acum prețurile, doar o cămașă de la 300 de lei în sus și așa și pantalonii", a spus mama, Liudmila Ciorici.



"Aștept cu nerăbdare să mă duc la școală în aceste haine și să-mi fac prieteni noi", a spus elevul, Stanislav Ciorici.



Și Zinaida Dimitrașco din satul Văsieni, raionul Ialoveni, a venit să cumpere haine și rechizite fiicei sale Beatrice, care trece în clasa a patra.



"Pentru fetiță. Anul acesta este clasa a patra și ne pregătim de școală.

- Ce ați cumpărat astăzi?

- Ghiozdan. Tot ce trebuie: uniformă pentru prima zi de școală, necesarul, caiețele. Numai astăzi pe rechizite și uniforma pentru 1 septembrie, ghiozdanul am cheltuit peste două mii de lei. E scumpușor", a spus Zinaida Dimitraşco.



Comercianții spun că vânzările la produsele vestimentare au scăzut considerabil.



"În prezent se cumpără necesarul. Oamenii pur și simplu se tem. Bugetul e slab la oricare. Procură mai mult numai pantalonii și cămașele deocamdată”.



Unii vânzătorii vin cu sfaturi pentru părinții care au copii de vârstă şcolară.



"Părinții să nu se grăbească la uniforma cea strictă, dar să investească în niște hăinuțe mai practice, atât pentru școală, cât și după școală, în caz că se întâmplă că avem din nou carantină".



Pentru a atrage cumpărătorii, magazinele de ghiozdane și rechizite școlare oferă reduceri.



”Până la moment, cel mai bine se întreabă doar rechizitele. Ceea ce începe de la stilouri, penale, carioci, creioane, creion simplu. Acum sunt reduceri la caiete. Este de minus 15 procente și destul de bine se vând".



În magazinele din Capitală, o ținută vestimentară de școală costă aproximativ două mii de lei, iar prețul unui ghiozdan începe de la 500 până la 1200 de lei.