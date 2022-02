A început evacuarea în masă din Donbass. În ultimele 24 de ore, 30 de mii de persoane au plecat în Rusia (VIDEO)

Violenţele de noaptea trecută din estul Ucrainei au făcut victime. Un soldat ucrainean a murit, iar un pensionar de 83 de ani a fost rănit în urma atacurilor. Separatiştii şi armata Ucrainei se acuză reciproc de deschiderea focului. Între timp, evacuarea în masă a civililor din Donbass continuă. Până acum, în Rusia au plecat în jur de 30 de mii de oameni. Ei se află în regiunea Rostov, acolo unde, din cauza numărului mare de refugiaţi, a fost declarată stare de urgenţă.



"- De ce aţi decis să plecaţi?

- Pentru că am trecut prin războiul din 2014, dar atunci aveam doi copii. Acum am patru şi nu vreau să mai trec prin ce am trecut atunci. Mă tem, acum mă tem."



Între timp, în estul ţării vecine, continuă atacurile dintre separatişti şi armata ucraineană. Noaptea trecută, au fost înregistrate zeci de încălcări ale acordului de pace. În timpul violenţelor, a fost avariată o staţie de epurare a apei, dar şi două staţii electrice. Tot noaptea trecută, o maşină aflată în faţa sediului așa-zisei administraţii din Doneţk a explodat. Bubuitura a fost atât de puternică încât a fost auzită de la câţiva kilometri distanţă. Deocamdată, nu au fost anunţate victime în urma deflagraţiei. În timp ce situaţia devine critică, autorităţile autoproclamate din Donbass se pregătesc de război.



"Oricum ar decurge situaţia, noi vom putea face faţă agresiunii Kievului. Trebuie să depunem toate eforturile. Cer cetăţenilor aflaţi în rezervă să vină la comisariatele militare. Astăzi, am semnat un decret de mobilizare toală", a declarat liderul auto-proclamatei republici populare Donețk, Denis Pușilin.



Între timp, preşedintele american, Joe Biden, a anunţat că Rusia încearcă să acuze Kievul de escaladarea situaţiei şi că va folosi acest prilej pentru a putea justifica invadarea ţării vecine.



"Rusia încă poate alege calea diplomaţiei. Nu este prea târziu să dezescaladeze situaţia şi să se aşeze la masa negocierilor", a declarat Joe Biden.



Joe Biden a mai anunţat că în data de 24 februarie, secretarul american de Stat, Antony Blinken, va avea o întrevedere în Europa cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Liderul de la Casa Albă a mai adăugat că dacă până atunci, Rusia va ataca Ucraina, asta va însemna că a fost ales războiul în schimbul păcii şi a stabilităţii în regiune.