A început culesul zmeurei. În acest an roada este mai bogată faţă de anul trecut

foto: publika.md

Au început recoltarea zmeurei. Agricultorii din ţară spun că în acest an roada este mai bogată faţă de anul trecut, aşa preţul de vânzare va fi mai mic. Potrivit lor, recolta bogată se datorează condiţiilor meteo favorabile din acest an.



Stepan Şcerbacov din satul Pocrovca, raionul Donduşeni cultivă zmeură de 18 ani. Plantațiile sale se întind pe aproape 20 de hectare. Agricultorul speră că anul acesta va avea un venit bun.



"A fost suficientă umiditate aşa că recolta va fi bogată. Dacă anul trecut am avut o mie de tone la hectar, anul acesta vom avea peste o mie şi jumătate", a spus agricultorul, Stepan Şcerbacov.



Şi muncitorii care îl ajută la cules spun că în acest an, au mai mult de lucru.



"Au fost ploi şi recolta este mai mare. Zmeura e măşcată şi ecologică. Noi nu o prelucrăm cu nimic."



Aproape 70 la sută din producţie este exportată în Rusia. Potrivit agricultorului, zmeura crescută în Moldova este apreciată de ruşi.



"În Moldova este mult soare, aer curat... Este cunoscut faptul că, la noi, pământul este cel mai bun. Astăzi pleacă o maşină cu trei tone, mâine alte cinci tone, sâmbătă vor mai fi exportate vreo şase tone", a spus agricultorul, Stepan Şcerbacov.



Satul Pocrovca este cunoscut prin faptul că fiecare locuitor cultivă zmeură.



"În acest an zmeura este foarte bună datorită ploilor, dar este important să nu avem ploi în timpul culesului. Fiecare are acasă, toţi se străduie, pentru că acesta este venitul nostru."



În prezent, la piaţă, zmeura este vândută cu 60 de lei kilogramul. Reprezentanţii Asociaţiilor Producătorilor de Pomușoare din ţară spun că estimează o recoltă cu 30 la sută mai mare faţă de anul trecut. Prognozele vor depinde însă de condiţiile meteo.