A început culesul migdalelor: Fermierii vor strânge cu 40% mai puţine fructe în 2020

Seceta şi îngheţurile au afectat şi recolta de migdale. În livezile din ţară a început culesul fructelor. Chiar dacă plantaţiile sunt mai rezistente, fermierii se aşteaptă să strângă cu 40 la sută mai puţin decât anii precedenţi. Tudor Slănină din satul Izbişte, Criuleni, a plantat migdali pe 2 hectare în urmă cu 18 ani. Văzând că roada este bună şi investiţia îi aduce profit, a mărit anual suprafaţa. Acum are peste 40 de hectare. Din cauza secetei, bărbatul se aşteaptă la o recoltă mică. El sper că în viitor nu va mai depinde atât de mult de capriciile naturii, pentru că a investit peste 4 milioane de lei într-un sistem de irigare modern."Fiecare rând este conectat, subteran aici trece magistrala cu diametrul 90, de la care apa trece de la fiecare furtun şi avem picurătoare care sunt capabile în 20 de ore să dea suficientă umiditate pentru apropiatele 10,12 zile".Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, în ţară avem peste 2 000 de hectare de livezi de migdali. În următorii ani suprafaţa ar putea creşte, deoarece statul subvenţionează plantarea lor cu până la 18 mii de lei pentru un hectar. Preţul unui kilogram de migdale se va majora în acest an de la 150 la 170 de lei. Fermierul crede că nu va duce lipsă de cumpărători."În Republica Moldova, migdalul se bucură de succes, se vinde aici, dar vindem şi peste hotare. Mai mult vindem aici este un produs foarte solicitat, nu este nevoie de a căuta cumpărători peste hotare".Agricultorul are 12 muncitori, iar atunci când este mai mult de lucru angajează zilieri."Anul acesta e cam slăbuţ. Anii din urmă era măşcată, plină dar acum anul acesta se vede că e secetă. La fiecare copac câte o lădiţă, anul trecut mai mult, două, trei putea să fie".După ce sunt culese, fructele sunt decojite, iar ulterior sunt uscate în două cuptoare speciale cu o capacitate de trei tone fiecare."Turnăm prima dată aici, pe urmă se umple primul buncăr, al doilea, al treilea şi al patrulea. Coborâm în jos şi le dăm l-a bătut şi scoatem miezul. Le uscăm timp de 24 de ore la temperatura de 30, 32 de grade".Migdalele pot fi consumate crude sau coapte. Potrivit medicilor ele reduc riscul bolilor de inimă, reglează tensiunea şi pot trata diverse afecţiuni ale pielii.