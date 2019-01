A început coşmarul şoferilor din Capitală. După ninsori şi îngheţuri străzile din Chişinău s-au umplut de gropi

Temperaturile cu plus topesc zăpada şi scot la iveală gropile imense din asfalt. O recunosc şi autorităţile Capitalei, care promit să cârpească stăzile imediat ce le va permite vremea. Până atunci, şoferii se plâng că lasă prin service-urile auto mii de lei.

La intersecţia străzilor Ion Creangă cu Eugen Coca, şoferilor le este greu să le ocolească, întrucât sunt pline cu apă. De exemplu această gaură măsoară aproape 10 cm adâncime, aşa că orice maşină care nimereşte în ea de câteva ori, are toate şansele să ajungă la service auto.



Capcanele din asflat pot fi observate practic pe toate străzile Capitalei. Pe Alba Iulia, de exemplu, şapte găuri şi-au făcut apariţia pe o suprafaţă de nici 10 de metri pătraţi.



"Groapa e groapă, putem să le ocolim şi doar atât. Dar am impresia că puteau de mult să le repare. Chişinăul în zona veche a oraşului e varză."



Cei care nu reuşesc să evite gropile ajung regulat să-şi golească portofelele în service-urile auto.



"Săptămâna trecută am cheltuit o mie şi ceva de lei pe reparaţie dar aşa în fiecare iarnă minim cinci mii de lei, din cauza gropilor."



"După zăpadă, au apărut foarte multe gropi. Suntem nevoiţi să reparăm maşinile mereu, însă pentru asta trebuie să avem salarii mari."



Chiar şi în centrul Capitalei, se întâmplă ca asfaltul să fie un lux. Situaţia este agravată şi de întreprinderile municipale, care nu duc până la capăt lucrările de reparaţie a ţevilor. De exemplu în intersecţia străzilor Sciusev cu Sfatul Ţării, acum câteva luni muncitorii de la Apă Canal au acoprit gaura cu moloz, în loc de asfalt.



"Este imposibil să mergi, foarte greu de circulat."



Chiar dacă în calendar e iarnă, autorităţile municipale afirmă că drumuarii se vor apuca de lucru chiar în următoarele zile.



"Vom interveni cu asfalt rece, iar până în primăvară vom avea un plan exact de intervenţii. Vom freza asfaltul sub formă geometrică cu restabilire", a spus şeful Direcţiei Transport Chişinău, Vitalie Butucel.



Şi pentru ca nu cumva drumarii să scape vreo gaură, mai în glumă, mai în serios, primarul interimar al capitalei a venit cu o idee.



"Faceţi un program "Groapa ta, succesul meu" şi întrebaţi locuitorii din Chişinău să vă ajute cu adresele respective. Să vă semnalizeze fiecare cartier şi fiecare porţiune de drum", a spus primarul interimar Chişinău, Ruslan Codreanu.



Pentru plombarea gropilor întreprinderea Exdrupo a pregătit peste 100 de tone asfalt rece.