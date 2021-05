A început a treia şi ultima zi de vaccinare anti-COVID-19 la maratonul organizat de Primăria Capitalei la Palatul Republicii. Oamenii sunt aşteptaţi până la ora 22:00. Nu mai sunt cozile din prima zi, deoarece dozele de Pfizer, serul pe care îl dorea majoritatea, s-au epuizat rapid. Dacă vineri erau disponibile 2500 de doze, sâmbătă, autorităţile au alocat doar 250 de doze.

Astăzi, cei care vor să se imunizeze pot alege între vaccinurile AstraZeneca, Sinovac şi Sinopharm. Ieri, în a doua zi a maratonului, zeci de oameni au venit de dimineaţă la Palatul Republicii să prindă rând. La fel ca în prima zi, majoritatea voia să se imunizeze cu Pfizer, dar cele 250 de doze disponibile s-au epuizat în câteva ore. Specialiştii reamintesc tuturor că important este să ne vaccinăm, indiferent de serul administrat.





"Eu de ieri sunt în Chişinău, am venit, eu sunt de la ţară, de la Floreşti. Azi dimineaţă am dat comandă la taxi şi cu taxiul am venit. Ca toată lumea, Pfizer."



"O să aşteptăm cât o să fie nevoie, atunci o să ne vaccinăm, când o să fie vaccin."



"Da, vreau Pfizer, da. În genere, eu am vrut vaccinul rusesc, dar el nu este şi posibil să nu fie. Vreau Pfizer dacă nu este, voi mai aştepta."



"Da, noi sperăm Pfizer, dar spun că este puţin. După cum spun medicii, eu nu pot să mă vaccinez cu AstraZeneca, din păcate anume din acest motiv trebuie anume Pfizer."



După câteva ore, cele 250 de doze de Pfizer s-au epuizat.



"Gata, astăzi nu mai este Pfizer şi nici nu o să mai fie. - Dar mâine o să mai fie? - Nu vă putem spune, dar la noi nu o să fie, la punctul nostru de vaccinare nu o să mai fie."



Unii au renunţat să se mai vaccineze, alţii au rămas şi au acceptat serul care era disponibil.



"Indiferent, eu nu mă pricep, ce mi-a zis medicul de familie, sora medicală, cine mi-a lămurit ceva? Mie mi-e indiferent, eu nu ştiu, noi nu suntem dezvoltaţi în medicină, noi suntem proşti cu totul."



"M-am vaccinat cu AstraZeneca. Fără vaccin, te expui unui risc mult mai mare. "



La maratonul de la Palatul Republicii mai sunt disponibile trei vaccinuri: AstraZeneca, Sinopharm şi Sinovac.



DENIS CERNELEA, secretar de stat Ministerul Sănătăţii:"Sunt organizate 20 de fluxuri paralele de vaccinare şi îndemnăm în continuare pe toţi să nu pună accent pe tipul de vaccin, toate vaccinurile disponibile în ţară sunt şi eficiente, şi sigure. Şi cel mai important, orice zi contează, pentru a nu tergiversa acest lucru. La moment, inclusiv pe teritoriul ţării, sunt deschise mare parte a punctelor de vaccinare, accesul este asigurat încontinuu."



Maratonul de vaccinare se va încheia la ora 22.