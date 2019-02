A impresionat un raion întreg: Un bărbat din Ungheni şi-a făcut o saună într-un microbuz

Un tânăr din Ungheni a impresionat un raion întreg cu afacerea lui pe patru roţi. După o investiţie de trei mii de euro şi trei săptămâni de muncă, acesta şi-a amenajat o saună în toată legea... într-un microbuz. Acum, el este gata să aducă baia cu aburi în orice colţ al ţării.



Tânărul recunoaşte că este pasionat de saună şi se întâmpla des să-şi petreacă timpul liber în camerele cu aer fierbinte. Aşa şi i-a venit ideea să construiască o saună, una cum nu are nimeni în Moldova.



"Am ieşit cu un prieten la o cafea într-o seară, am deschis internetul şi ne uitam la diverse idei, pentru că voiam ceva să fac dar nu eram decis ce anume. Mi-a plăcut ideea cu sauna mobilă, în Rusia acestea sunt mai dezvoltate, m-am pus pe gânduri şi în acea noapte doar la asta mă gândeam", a spus proprietarul saunei, Octavian Moraru.



Trei zile i-au trebuit lui Octavian ca să treacă de la gânduri la fapte.



"Acum aprindem focul ca să facem temperatura potrivită în salon. E nevoie de o oră, o oră jumate pentru temperatura de 100-110 grade, iar de jumătate de oră dacă ne dorim o temperatură de 40-60 grade.

Cu lemne?

Da, cu lemne", a spus proprietarul saunei, Octavian Moraru.



Vestea că în oraşul Ungheni a apărut o saună mobilă s-a răspândit rapid. Cererea creşte odată cu scăderea temperaturilor.



Cei care au încercat sauna spun că 250 de lei pentru o oră e un preţ bun.



"O chemi unde vrei şi nu cred că preţul este mare. Cred că vara tot o să luăm cu chirie sauna şi o să plecăm la un iaz să ne scăldăm."



Bărbatul face deja planuri pentru viitoarea saună, care va fi şi mai mare, va găzdui 12 persoane, va avea cabină de duş şi vestiar.