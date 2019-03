A furat un telefon şi l-a adus înapoi. Ce l-a făcut pe hoţ să se ÎNTOARCĂ

Un tânăr din Vaslui se poate mândri cu cu o performanță deloc lăudabilă... pentru un hoț. După ce a furat un telefon, atât de tare a fost cuprins de teamă încât s-a întors și l-a adus înapoi, scrie spynews.ro.

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, atunci când un tânăr, profitând de faptul că proprietarul unui apartament a lăsat geamul deschis, s-a decis să dea o spargere.

A furat un telefon, însă a fost prins în fapt de ginerele proprietarului, care l-a fugărit prin intersecție.

"Eram cu toții acasã, eu, soția, fiica, ginerele și nepoțelele. Am stat în bucutãrie și am mai vorbit, iar pe la 23:00 ne-am dus la somn. Dupã nici cinci minute ginerele meu s-a întors la bucãtãrie pentru a lua biberoanele nepoțelelor. Când a deschis ușa s-a trezit cu hoțul în casã. Era lângã geam, reușise sã ia un telefon. Ginerele meu, când l-a vãzut, a dat sã-l prindã, dar hoțul sãrise înapoi afarã. A fugit dupã el, pânã aproape de intersecția de la Independența, dar nu l-a mai prins. Imediat am dat telefon la 112, polițiștii au venit foarte repede. Au fãcut mãsurãtori, au luat amprente, în speranța cã îl vor putea identifica pe cel care îmi furase telefonul", a explicat victima.

Culmea hoției, însă: în timp ce omul păgubit le povestea polițiștilor ce s-a întâmplat, hoțul s-a întors și a adus telefonul înapoi. Păgubitul crede că fie n-a avut ce să facă cu el, având în vedere că era blocat, fie a auzit că telefonul poate fi urmărit și s-a speriat.