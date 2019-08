A fost reluată finanţarea către spitalul din Cărpineni după ce, acum o săptămână, instituţia a rămas fără acreditarea necesară de la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

A fost reluată finanţarea către spitalul din Cărpineni, Hînceşti, după ce, acum o săptămână, instituţia a rămas fără acreditarea necesară de la Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. Se întâmpla din cauza faptului că specialiştii agenţiei, ar fi depistat mai multe nereguli legate de condiţiile sanitare.

După ce subiectul a fost mediatizat de postul nostru de televiziune, la faţa locului a fost şi ministrul sănătăţii.

În mod miraculos, responsabilii de la ANSP şi-au schimbat decizia şi astăzi i-au dat administraţiei un termen de trei luni, pentru a înlătura neregulile, astfel a fost posibilă deblocarea finanţării de la CNAM, pentru achitarea salariilor medicilor.

După ce subiectul a fost reflectat de jurnaliştii postului nostru de televiziune, responsabilii din cadrul ANSP şi-au schimbat părerea referitor la starea sanitară a instituţiei medicale. Astăzi, directorul spitalului a fost invitat pentru a i se anunţa că are la dispoziţie trei luni pentru a înlătura neregulile, asta chiar dacă anterior angajaţii ANSP erau categorici în decizia lor. Tot astăzi, cei de la CNAM l-au anunţat pe directorul spitalului despre deblocarea finanţării.



Am încercat să discutăm cu șeful ANSP, Nicolae Furtună care au fost premizele de acordare a termenului. Chiar dacă am avut o înţelegere încă de săptămâna trecută, de a ne oferi un comentariu referitor la cazul spitalului din Cărpineni, acesta ne-a răspuns la telefon pe un ton lipsit de respect.





"- Instituţia nu este acreditată şi eu v-am spus de ce nu. - De ce? - Întrebați fondatorul, nu fiţi atât de obraznici şi ieşiţi la directorul agenţiei, întrebaţi oamenii şi vă rog frumos să nu mă mai deranjaţi şi ieşiţi la serviciul de presă", a declarat Nicolae Furtună, șeful ANSP.





Între timp, potrivit directorului spitalului din Cărpineni, responsabilii din cadrul ANSP le-au dat termen de înlăturare a tuturor carenţelor până în luna noiembrie a acestui an. În acest timp, administraţia trebuie să soluţioneze neregulile depistate în secţia de primire, în laborator, dar şi în spălătoria spitalului.



"S-a început reparaţia spălătoriei, merge reparaţia în secţia de primire, s-au alocat 400 de mii de lei, după ce terminăm secţia de primire, ne mutăm în laborator, s-au alocat 506 mii şi apoi la faţadă, în data de 10 septembrie ne dau un milion de lei să facem faţada"



Le-am solicitat şi celor de la CNAM un comentariu referitor la acest subiect, însă ni s-a comunicat că persoana responsabilă este într-o şedinţă şi va reveni ulterior, lucru care nu s-a mai întâmplat.



Ministrul Sănătăţii, care săptămâna trecută părea deranjată de amploarea subiectului în presă, astăzi a schimbat macazul. Ala Nimerenco spune că a fost personal în vizită la spitalul din Cărpineni.





"S-a discutat despre neacreditarea spitalului şi obiecțiile, în special faţă de secţia de chirurgie care activa fără anestezie şi fără reanimație. Noi am discutat referitor la chirurgia care trece în regim ambulator, deci nu vor mai fi utilizate paturi de spital. Celelalte secţii corespund condiţiilor, mai mult decât atât, acesta arată aşa cum ar trebui să arate un spital comunitar."



Săptămâna trecută, spitalul din Cărpineni a rămas fără finanţare după ce responsabilii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică au refuzat să prelungească acreditarea instituției, din motiv că trei încăperi a acesteia nu corespund normelor sanitare.