"A fost o discuție tensionată." Ce au discutat fermierii cu Maia Sandu

Fermierii care protestează de trei zile în Chişinău au avut o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Au discutat principalele probleme cu care aceștia se confruntă. Contextul și efectele crizelor în lanț, inclusiv energetice și de securitate, au generat costuri crescânde pentru producătorii agricoli", se precizează în comunicatul Preşedinţiei.

Maia Sandu a dat asigurări că toate instituțiile statului responsabile de domeniul agriculturii sunt în căutarea unor soluții realiste și viabile pentru susținerea producătorilor agricoli.

Unii reprezentanţi ai fermierilor au dclarat după întâlnire că discuţia a fost constructivă şi că şeful statului le-a spus că e nevoie de câteva zile pentru a putea fi găsite soluţii. Însă preşedintele Asociaţiei "Forţa Fermierilor", Alexandru Slusari, afirmă că au aflat de la Maia Sandu că nu există certitudine că UE va aloca bani pentru acoperirea pierderilor fermierilor din Moldova, suportate din cauza războiului din Ucraina.

„A fost o discuție tensionată. Noi în primul rând am accentuat faptul că autoritățile au acționat cu mare întârziere și ceea ce noi am anticipat încă din septembrie s-a întâmplat acum. Am aflat cu regret că informația care ieri a fost oferită de ministrul agriculturii Vladimir Bolea este un pic eronată și nu există certitudinea că UE va aloca aceste fonduri pentru Republica Moldova, doar a fost prezentată informația”, a spus Slusari.

Principala revendicare a fermierilor este achitarea compensaţiilor în valoare de 700 de milioane de lei pentru producătorii de cereale, care au ajuns să-şi vândă producţia pe bani puţini, din cauza inundării pieţei cu cereale ieftine din Ucraina.