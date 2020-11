A fost lansat trailerul oficial pentru noul sezon "The Crown"

Trailerul oficial al mult aşteptatului sezon 4 "The Crown" a fost lansat recent, oferind o primă ocazie de a auzi vocea caracteristică a lui Margaret Thatcher, interpretată de Gillian Anderson, precum şi tonul încântător al lui Lady Diana Spencer, interpretată de Emma Corrin.

Povestea celui de-al patrulea sezon continuă cu finalul anilor 1970. Regina Elisabeta (Olivia Colman) şi familia ei caută să păstreze linia succesiunii prin găsirea unei mirese adecvate pentru prinţul Charles (Josh O’Connor), care încă nu este căsătorit la 30 de ani. Pe măsură ce naţiunea începe să simtă impactul politicilor controversate propuse de prima femeie Prim Ministru al Marii Britanii Margaret Thatcher, apar tensiuni între ea şi regină, care se agravează pe măsură ce Thatcher conduce ţara către războiul Falklands, generând un conflict în cadrul Commonwealth-ului. În timp ce relaţia lui Charles cu o tânără Lady Diana Spencer oferă o poveste romantică necesară pentru a uni poporul britanic, familia regală devine din ce în ce mai divizată în spatele uşilor închise.

The Crown Sezonul 4 va fi lansat la nivel global duminică, 15 noiembrie. Pornind de la portretizarea celor mai puternice două femei din ţară din acea vreme, scriitorul Peter Morgan explică: „S-ar putea spune că sunt două femei foarte asemănătoare, născute la doar câteva luni distanţă. Ele sunt definite de cel de-al Doilea Război Mondial, de sentimentul de austeritate, de muncă grea, de devotament, creştinism şi de multe altele. Era cunoscut faptul că Regina şi Thatcher nu au reuşit să se înţeleagă. Cred că probabil au avut o relaţie bazată pe respect. Dar au avut şi multe neînţelegeri, a fost cu adevărat distractiv să le explorăm deosebirile şi asemănările. Am avut, de asemenea, şansa de a le explora pe amândouă în calitate de mame. Scrierea personajelor lui Thatcher şi a reginei din postura de mame a fost probabil un unghi pe care nimeni nu l-a explorat până acum. Dar a rezultat în crearea unuia dintre episoadele mele preferate din sezon”.

Despre crearea unui personaj pentru un membru iconic al Casei Regale, Peter a afirmat că „Diana are acum o perspectivă istorică. Sunt conştient de asta. Nu îmi doresc să mă apropii prea mult, aşa că perspectiva mea este una juranlistică. Vreau să mă asigur că există suficientă distanţă pentru că, dacă spui povestea Dianei, există riscul să se transforme în altceva. Poate avea rezonanţă metaforică”. Scris de Peter Morgan, cel de-al patrulea sezon din The Crown îi are în rolurile principale pe Helena Bonham Carter în rolul Prinţesei Margret, Tobias Menzies în rolul Ducelui de Edinburgh, Erin Doherty în rolul Prinţesei Anne, Emerald Fennell în rolul Camilla Parker Bowles, Marion Bailey în rolul Reginei Mame, Georgie Glen ca Lady Fermoy, Tom Byrne ca Prinţul Andrew, Angue Imrie ca Prinţul Edward şi Charles Dance ca Lord Mountbatten. Stephen Boxer apare, de asemenea, interpretându-l pe Denis Thatcher, alături de Rebecca Humphries, în rolul lui Carol Thatcher şi Freddie Fox, de asemenea, în rolul lui Mark Thatcher, scrie adevarul.ro.