A fost lansat primul CD cu piesele răposatei interprete de muzică populară, Maria Drăgan

foto: publika.md

După 32 de ani de la moartea renumitei interprete de muzică populară, Maria Drăgan a fost lansat primul CD cu piesele acesteia. Deși artista a avut un repertoriu de peste 500 de cântece, au rămas înregistrate foarte puține.



CD-ul conține 10 piese din repertoriul cântăreței, unicele păstrate în arhiva Tele Radio Moldova şi a fost lansat cu o broşură despre biografia ei. Oaspeții, printre care prieteni și colegi de scenă ai interpretei, și-au amintit de clipele frumoase, au cântat piesele ei și au spus că asemenea oameni se nasc odată la câteva sute de ani.



"Trăsnăi noi nu făceam, eram ambele din categoria triștilor și gânditorilor. Ne plimbam des până seara târziu, până la 11 - 12 pe străzi, că așa era primit atunci", a spus Nina Crulicovschi, interpretă.



"Când am auzit de acest eveniment mi-a răscolit sufletul. M-am bucurat foarte mult că s-au găsit oameni să spună la lume și să mai amintească încă odată numele Mariei Drăgan", a spus Mihai Ciobanu, interpret.



"Eu am avut norocul s-o cunosc pe Maria Drăgan atunci cînd încă era în vogă orchestra ”Mugurel”. Un om cult, inteligent, cu mult bun simț, era și o foarte bună gospodină", a spus Veta Ghimpu-Munteanu, interpretă.



"Maria Drăgan ar trebui să fie o legendă a muzicii populare moldovenești. Nu poți să repeți, deși ar fi o greșeală să încerci să imiți acest artist, n-ai cum."



Artista s-a născut în 23 august 1947, în satul Bălăurești, raionul Nisporeni, iar după 20 de ani de activitate, în anul 1986 a murit răpusă de tuberculoză tot în satul natal.



"Maria Drăgan este mai mult de cât o valoare, este un simbol al muzicii populare și al raionului Nisporeni", a spus Natalia Barbu, interpretă.



Cei care au scos CD-ul spun că au avut o misiune grea.



"Au fost trei lini de zile de muncă intensivă. Bineînțeles că nu puteam să realizăm acest lucru fără a merge inițial în satul Mariei Drăgan", a spus Tatiana Slivca, organizator.